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蘋果深夜降價！中國iPhone17 Pro迎史上最低價

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導

蘋果 (AAPL-US) 手機 15 日（周五）零時突然降價，中國 iPhone17 Pro 系列全線調低人民幣（下同）1,000 元。

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蘋果深夜降價！中國iPhone17 Pro迎史上最低價。（圖：Shutterstock）

京東 Apple 產品自營旗艦店在第一時間調價，iPhone 17 Pro 系列直降加上以舊換新，雙重補貼優惠 2,000 元，到手價 6,999 元。


據《成都日報》報導，iPhone 17 Pro 迎來史上最低價，正式進入 6,000 元檔次。iPhone17 更是迎來上市後首次降價，多重補貼以舊換新到手價只要 4,499 元。

一名消費者在零時剛過登陸某電商平台，用自己的蘋果 16 Pro 參加以舊換新，發現除了舊品抵扣金額外，還有合計 1,000 元的以舊換新補貼。

一名蘋果專賣店工作人員表示，授權店已收到通知。「每年 5 月份，很多果粉都在等這一波。本次會是全年優惠最大的一次活動。」他說馬上 618 了，這很可能是今年入手蘋果手機的最佳時機。

今年因手機記憶體等核心元器件漲價，導致不少品牌旗艦機售價上調 200～600 元。分析師認為，蘋果 17 全系列降價，或許將刺激新一波銷售高峰。


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