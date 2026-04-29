日8大車廠2025年度全球銷量連兩年走降 鈴木汽車年增2.4%逆勢奪冠 豐田緊追
鉅亨網編譯陳韋廷
最新數據顯示，日本車廠 2025 年度全球銷量年減 1.3%，呈連續第 2 年下滑表現。
《共同社》報導，日本 8 大汽車製造商公佈的 2025 年度全球銷量合計為 2434.39 萬輛，連兩年走降且本田等 5 家車廠業績低於上年度。
具體來看，豐田在 2025 年財年銷量年增 2% 至 1047.73 萬輛，本田減少 8.6% 至 343.94 萬輛，鈴木成長 2.4% 至 332 萬輛，日產下滑 4.2% 至 315.95 萬輛，以美國為主力市場的 Subari 和馬自達年減率更至少在 9% 之上，三菱因部分車款停產而年減 20.4%。
在日本，8 大車廠產量則跟 2024 財年基本持平，合計為 805.15 萬輛。 包括大發工業在內的 4 家公司增加，另 4 家減少，日產下滑 13.1%，跌幅最大且連兩年下滑，原因在於品牌力下降導致銷售不振。
正改造工廠生產線的 Subaru 降幅也較大。 大發汽車則因此前受認證違規影響推遲投放的新車得以上市，實現 24.9% 的增長。
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