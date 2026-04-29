日8大車廠2025年度全球銷量連兩年走降 鈴木汽車年增2.4%逆勢奪冠 豐田緊追

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具體來看，豐田在 2025 年財年銷量年增 2% 至 1047.73 萬輛，本田減少 8.6% 至 343.94 萬輛，鈴木成長 2.4% 至 332 萬輛，日產下滑 4.2% 至 315.95 萬輛，以美國為主力市場的 Subari 和馬自達年減率更至少在 9% 之上，三菱因部分車款停產而年減 20.4%。