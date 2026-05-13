鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-13 22:00

摩根大通 (下稱小摩) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週三 (13 日) 在巴黎接受《彭博》專訪時示警，若英國首相施凱爾遭罷黜下台，可能重新評估耗資數十億美元的倫敦新總部大樓建設計畫。英國領導層更迭雖不會改變小摩整體核心戰略，但若新政府對銀行業持敵對態度，將迫使小摩重新考量在倫敦的未來布局。

摩根大通戴蒙：若施凱爾遭罷免辭任英相 恐重新評估倫敦新總部大樓建設計畫(圖:shutterstock)

去年底，小摩宣布將在倫敦金絲雀碼頭 (Canary Wharf) 金融區新建一棟 300 萬平方英尺的總部大樓，可容納至多 1.2 萬名員工，建設週期預計長達六年，同時也將翻新位於倫敦銀行街的現有大樓。當時，小摩稱新大樓建設前提包括英國營商環境持續改善，並順利取得各級必要審批。

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戴蒙也進一步批評小摩在英國承受的稅務負擔，透露僅此新建項目就已繳納 100 億美元額外稅費。目前小摩在英國雇員超 2 萬人，其中 1.3 萬人常駐倫敦，預估未來六年新建與翻新項目將為英國經濟貢獻約 99 億英鎊，創造超 7800 個就業崗位，現有倫敦業務每年可貢獻約 75 億英鎊。

戴蒙此番表態正值施凱爾因工黨上週地方選舉慘敗面臨嚴峻辭職壓力之際。

英國執政的工黨在英格蘭各地丟掉近 1500 個席位，並失去威爾斯部分地區執政權，右翼改革黨與綠黨席位激增。截至週二上午，已有 90 名工黨議員呼籲首相下台，但同時有超過 100 名議員聯署支持其留任。

若要啟動黨內罷免程序，需至少 81 名工黨下議院議員推舉挑戰者。施凱爾已表態拒絕辭職，將完成五年首相任期，並在週三跟國王查理三世會面，隨後國王將在議會發表演說公布新政府施政議程。

受政局動盪影響，英國所有天期國債週二 (12 日) 殖利率上行、價格下跌，週三早盤隨著施凱爾頂住壓力表態留任，國債價格反彈，10 年期殖利率報 5.08%。

戴蒙在週二專訪中公開表態支持施凱爾與財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves)，稱施凱爾「非常有頭腦」，並認可里夫斯需推行短期或許不討好，但長期能拉動增長的正確政策，並稱許施凱爾著力修復脫歐後英歐緊張關係、加強與法國等歐洲國家在軍事同盟、情報與雙邊經濟上的合作。