鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-12 16:45

第一銀行與台北富邦銀行今（12 ) 日完成群聯電子 (8299-TW) 等值新台幣 120 億元永續連結聯貸案。這不僅是群聯電子首度辦理聯貸，更吸引高達 11 家銀行共襄盛舉，最終超額認購率達到 224%，顯見金融圈對群聯電子在 AI 儲存領域領導地位及未來成長潛力的高度肯定。本次資金將用於強化中期流動性並支應預付貨款，協助群聯電子在供應鏈緊繃的環境下，戰略性鎖定未來三年的購料需求，為營運擴張打下基石。

本次聯貸案是為群聯電子量身打造，核心目標在於應對全球 AI 應用帶動的資料儲存需求成長。由於記憶體廠商為確保關鍵產能，普遍採行預付貨款機制，這筆資金能有效提升營運資金調度彈性，支持其在快速變動的市場中掌握充足產能。群聯電子身為快閃記憶體控制晶片與模組大廠，近年轉型有成，非消費型應用如伺服器、車載系統與生成式 AI 等高附加價值市場之營收貢獻已超過 70%。

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群聯電子展現強勁增長動能，2025 年營收達 727 億元，年增率 23%，2026 年截至 3 月營收更已突破 410 億元，年成長率達 196%。其推出的 aiDAPTIV 解決方案，透過 NAND 快閃記憶體延伸 AI 記憶體資源，大幅降低部署成本，並藉此創造價值差異化。在技術領先的同時，此聯貸案也導入永續連結架構，將溫室氣體與用水量等指標納入評估，鼓勵企業實踐環保承諾，與其淨零轉型的目標相呼應。