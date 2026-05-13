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東陽4月認匯損逾4600萬元 EPS 0.6元仍創同期第三高

鉅亨網記者王莞甯 台北

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (13) 日公布 4 月自結合併稅前盈餘 3.54 億元，其中，認列匯兌損失 4642 萬元，每股盈餘(EPS)0.6 元仍創同期第三高，東陽表示，訂單動能逐步回溫。

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東陽前4月獲利創同期第三高。(鉅亨網資料照)

東陽前 4 月自結稅前盈餘 15.43 億元，累計 EPS 2.62 元，創同期第三高。


東陽說明，儘管關稅、匯率、國際戰事等仍具不確定性，訂單動能逐步回溫，仍將持續專注提升競爭力，穩健布局全球汽車零件市場，為未來 3-5 年成長奠定不可取代的競爭優勢。

內資法人出具車用零組件最新報告指出，台美 MOU 已確定 232 條款關稅將從 27.5% 降至 15%，此 12.5% 的差距改變客戶的庫存策略，一旦正式實施，客戶庫存有望從 1 個多月拉升至 2 個月，使第二季後 AM 廠出貨加速，但仍需觀察確切實施的時間點。


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