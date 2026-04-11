鉅亨網記者魏志豪 台中 2026-04-11 12:11

NAND 儲存解決方案業者群聯 (8299-TW) 今(11)日舉辦家庭日，執行長潘健成指出，缺貨看不見盡頭，為因應下半年，特別是第四季的大缺貨，群聯正積極備貨以因應客戶的出貨，目前在手庫存金額超過 500 億元，且持續積極籌資，預計今年共募資超過新台幣 430 億元，且還遠遠不足客戶的需求。

潘健成說， 群聯現階段以企業級 SSD、嵌入式 (Embedded) 以及工控為主，這塊依舊非常缺貨，昨日某家 PC 大廠又來追加 1 百萬支的 SSD，公司持續東挪西挪，但到了傍晚時，又 1 家美國客戶臨時要再追加 SSD 放進機器中，公司也很苦惱，凸顯需求相當旺盛。

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潘健成預期，下半年缺貨會很嚴重，因為輝達 (NVDA-US) 新一代 AI 晶片 Rubin 系列開始出貨，供給會瞬間被吃光，客戶也都看到這個情況，因此很多客戶都在上半年拚命備貨，以防 AI 開始大量拉貨之後，原廠產出不夠用就只能用庫存品。

為擴大購入料源，群聯今年積極進行籌資活動，包括群聯第三次無擔保可轉換公司債，發行總額 60 億元，日前也通過董事會決議將發行海外第一次無擔保可轉換公司債，上限 8 億美元，換算新台幣約 254 億元，再加上通過銀行聯貸案，三年期授信總額度不超過 120 億元，總共籌資超過 430 億元。