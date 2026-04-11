鉅亨網記者魏志豪 台中 2026-04-11 12:28

Google 日前推出記憶體壓縮技術 TurboQuant，聲稱能將降低對 HBM 的需求，引發市場對記憶體需求減少的擔憂，群聯 (8299-TW) 執行長潘健成今 (11) 日表示，記憶體技術優化不僅不會減少需求，反而會因「門檻降低」誘發百倍的資料量爆發，讓儲存需求「爆掉」。

潘健成以「蒸汽機」為比喻，指出當蒸汽機燃煤效率提升、輸出成本變便宜後，結果並非煤炭需求減少，而是因為大家都買得起、用得起，導致蒸汽機數量爆量，最終消耗更多能源。就像 1 輛車如果賣新台幣 1 億元，汽油消耗量就只有一點點，當車子降到 50 萬時，汽油用量就會爆掉。

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潘健成直言，TurboQuant 若真能將成本壓縮到六分之一，單機推論的成本下降將帶動 AI 應用全面普及，隨之而來的機器產出資料將會塞滿所有儲存空間，Flash 將成為未來 AI 投資中花錢最多的地方。

潘健成補充，記憶體產業正面臨嚴峻的供需失衡，隨著 AI 應用從純文字 (KB 級) 快速轉向影像與短影音產生 (TB 級)，資料產生速度預計將達到現在的 100 倍。然而，記憶體原廠在產能擴充上卻顯得謹慎，投資增幅僅約 50%，因此認為供需間的巨大缺口，將導致 Flash 缺貨成為未來數年內的常態。