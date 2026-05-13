〈台灣大法說〉三大成長引擎持續發威 Q1獲利41.5億元EPS 1.37元
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台灣大 (3045-TW) 今 (13) 日召開法說會，受惠三大成長引擎維持動能，Telco 電信本業表現穩健，Telco + 企業電信事業與 Telco+Tech 新科技事業營收接年增雙位數，帶動第一季稅後純益 41.5 億元，年增超過 1 成，每股純益 1.37 元。
台灣大第一季營收 497.8 億元，季減 12.33%，年增 3.34%；EBITDA 113.54 億元，季減 0.4%，年增 7.58%；稅後純益 41.5 億元，季增 6.96%，年增 13.39%，每股純益 1.37 元。
Telco 電信本業上，第一季行動服務營收年增 3%，智慧型手機月租用戶 ARPU 年增 3%，達 687 元，月租用戶退租率 0.51% 創歷史新低；智慧型手機用戶 5G 滲透率攀升至 44.3%，4G 用戶續約升轉 5G 月租費上升幅度達 50%，帶動行動服務營收的 5G 比重達 68%。加計用戶事業收入年增 16%，其中，寬頻業務營收年增 5%。
Telco + 企業電信事業方面，第一季企業服務營收年增 26%，持續深耕電信服務、AI 資料中心、車聯網、資安服務、AI 產業應用、雲端服務等專案，中小企業領域的電信服務、行動市話、AI 語音預約等服務也持續貢獻。
新科技事業部分，第一季新科技電信事業營收年增 32%，涵蓋電信帳單代收代付、品牌電商、遊戲事業、OTT 服務及內容投資、電信金融、電動車充電服務以及 Web3 應用等，成長動能多元。
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