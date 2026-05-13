〈台灣大法說〉三大成長引擎持續發威 Q1獲利41.5億元EPS 1.37元

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Telco 電信本業上，第一季行動服務營收年增 3%，智慧型手機月租用戶 ARPU 年增 3%，達 687 元，月租用戶退租率 0.51% 創歷史新低；智慧型手機用戶 5G 滲透率攀升至 44.3%，4G 用戶續約升轉 5G 月租費上升幅度達 50%，帶動行動服務營收的 5G 比重達 68%。加計用戶事業收入年增 16%，其中，寬頻業務營收年增 5%。