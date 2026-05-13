鉅亨網新聞中心 2026-05-13 14:20

2026 年春季，中國機器人產業正經歷一場史無前例的全球資本大遷徙。據陸媒《鈦媒體》報導，隨著技術進步、政策支持與市場應用場景的深化，國際資本正系統性地布局中國機器人賽道，推動該產業從「製造工廠」向「核心樞紐」轉型。

資本湧入：外資呈現「啞鈴型」布局

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根據市場統計，2026 年第一季中國機器人領域融資事件超過 200 起，總金額突破 300 億元人民幣，平均每日有超過 2 家相關企業獲得注資。外資成為此輪熱潮的核心力量，並呈現出清晰的「啞鈴型」投資結構：一端透過一級市場參投具備關鍵技術的早期企業，另一端則在二級市場重倉已上市的龍頭公司。

中東資本在這一波浪潮中表現尤為積極。沙烏地阿美旗下的 Prosperity7 以及阿聯的磊石資本 (Stone Venture) 頻繁出手，下注標的涵蓋地瓜機器人、逐際動力、傅利葉機器人等多家頭部企業。

這類主權基金的布局不僅是為了財務回報，更具備戰略考量，旨在推動自身從能源依賴向人工智慧驅動的「後石油時代」轉型。此外，南韓三星、新加坡電信以及美國貝恩資本等國際一線機構也紛紛在技術端與產業鏈各環節加碼投資。

人形機器人年增長率預計達 94%

研究機構 TrendForce 指出，2026 年下半年全球機器人產業將進入商業化關鍵期。受惠於應用場景明確化與量產規模擴大，中國人形機器人年度產量預計在 2026 年激增 94%。

其中，宇樹科技 (Unitree Robotics) 與智元機器人 (AgiBot) 憑藉強大的模組化生產與變現能力，預計將占據近 80% 的市場份額。

宇樹科技已於中國科創板遞交 IPO 申請，其 2025 年人形機器人收入占比已超過 51%，毛利率達 60%，顯示該產業正脫離純粹「燒錢」階段。智元機器人則在 2026 年 3 月達成「遠征 A3」一萬台下線的里程碑，僅用三個月時間便實現產量翻倍，顯示出其供應鏈的高度彈性。

技術、場景與供應鏈的三位一體

報導認為，中國機器人產業能獲得國際資本青睞，主要歸功於三重優勢的疊加：

技術端自研化：中國已從組裝集成進化到全棧自研，並發布了《人形機器人與具身智能標準體系 (2026 版)》，為規模化生產奠定制度基礎。

場景端縱深：中國已連續 12 年成為全球最大工業機器人市場，機器人已廣泛應用於物流 (如順豐、中國郵政)、醫療康復與無人零售等垂直領域。

供應鏈韌性：馬斯克曾指出，中國擁有全球最完整的機器人供應鏈。在深圳，從圖紙到零件樣品的週期僅需 3 天，遠快於歐美的數月之久，且伺服電機、傳感器等核心零部件的國產化率持續提升。

中國監管機構提示風險