鉅亨網新聞中心 2026-05-13 19:50

中國「醫藥一哥」恆瑞醫藥周二 (12 日) 宣佈與全球跨國藥企必治妥施貴寶 (BMS) 達成一項高達 152 億美元的全球戰略合作協議。這筆規模巨大的交易不僅在金額上震撼市場，更因其合作模式與支付結構的雙重創新，被視為中國創新藥出海邁入「2.0 階段」的里程碑。

恆瑞醫藥與BMS達成152億美元戰略同盟 開啟「中國早研+全球轉化」思路(圖:shutterstock)

深度融合研發引擎

‌



此次合作的核心在於 13 款處於臨床前或早期的創新療法，全面覆蓋腫瘤學、血液學及免疫學三大領域。項目分配比例精準：4 項由恆瑞主導 (腫瘤 / 血液)、4 項由 BMS 主導 (免疫)，其餘 5 項則依託恆瑞的研發平台由雙方共同開發。

在支付機制上，BMS 展現了極大的誠意。除了 6 億美元的首付款外，更引入了創新的「週年付款 (Anniversary Payment)」機制——分別在合作滿一週年與 2028 年 (有條件) 支付各 1.75 億美元。這種機制打破了傳統的「二元結構」，顯示 BMS 願意以真金白銀為恆瑞的研發引擎「長期投票」。

從「賣產品」到「賣能力」

過去中國藥企多採取單一管線的「一錘子買賣」，但恆瑞此次保留了共同開發 (Co-development) 與共同商業化的選擇權。這意味著恆瑞不再只是領取授權費就離場的供應商，而是能與 BMS 並肩參與全球商業化進程的戰略夥伴。

這反映出恆瑞 BD 策略的轉型：從被動授權轉向包含傳統 License-out、NewCo 模式 (如 Kailera 模式) 及戰略聯盟的三維立體路徑。這種「深度價值創造」模式，讓中國企業能從研發初期就深度融入全球創新鏈。

鎖定中國早期資產

對 BMS 而言，此舉是為應對核心專利到期、尋求額外收入來源的理性選擇。目前全球藥企正加速從「後期收購」轉向「鎖定早期資產」，形成「中國早研 + 全球轉化」的高效協同新生態。