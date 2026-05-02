鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-02 09:30

《Quartz》報導，Meta(META-US)收購了專注於機器人 AI 模型開發的新創公司 Assured Robot Intelligence，推進其開發人形機器人技術發展。Meta 表示，該交易已於周五 (1 日) 完成，但未揭露交易金額。

Meta收購機器人AI新創，強攻人形機器人布局(圖：Shutterstock)

該新創團隊，包括共同創辦人 Lerrel Pinto 與 Xiaolong Wang，將加入公司 AI 研究部門 Meta Superintelligence Labs，並與去年成立、專注於人形機器人基本技術的 Meta Robotics Studio 團隊合作。

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Meta 在說明這項收購時指出，該新創的核心技術在於讓機器人能在不可預測的真實環境中理解並回應人類行為，這也是公司所稱的機器人智慧尖端領域。Meta 發言人表示，新加入團隊將提升公司在模型架構、機器人控制系統以及自我學習技術等方面的能力，並應用於全身型人形機器人平台。

Pinto 曾共同創辦 Fauna Robotics，並於 2025 年離開。亞馬遜 (AMZN-US) 已於今年 3 月收購該公司，以支援其人形機器人計畫。Wang 則曾在輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 擔任研究員。

Meta 的機器人策略核心之一，是打造自家人形機器人硬體，工程團隊正開發從感測器到軟體的各項技術，並計劃將這些工具開放給整個產業使用。《彭博》先前報導，與其單純競爭終端機器人銷售，Meta 更希望成為機器人產業的底層平台，類似於 Android 與高通處理器在行動裝置領域所扮演的角色。

這項收購也是 Meta 在 AI 與實體運算領域加大投資的一環。公司於 4 月底上調 2026 年資本支出預測至 1,250 億至 1,450 億美元，反映零組件成本上升及資料中心投資增加。同時，Meta 也正裁減約 10% 員工，自 5 月 20 日起展開裁員，以將資源轉向這些新重點。