鉅亨網新聞中心 2026-05-12 13:30

2026 年 4 月中國乘用車市場呈現「總量承壓、結構分化」的特徵。根據乘聯分會發布的最新數據，4 月全國乘用車市場零售銷量為 138.4 萬輛，同比下降 21.5%，環比下降 16.0%。

中國車市跨越新里程 4月新能源車滲透率首破六成(圖:shutterstock)

儘管整體市場受消費信心偏弱及政策調整影響而放緩，但新能源汽車表現極其亮眼，其國內零售滲透率首次突破 60% 大關，達到 61.4%，寫下歷史新紀錄。

‌



數據顯示，4 月新能源乘用車零售達 84.9 萬輛，與去年同期相比，滲透率增長了 9.7 個百分點。其中，自主品牌的新能源滲透率高達 80.1%，相較之下，主流合資品牌僅為 14.1%。與新能源車的火熱形成鮮明對比的是燃油車市場的進一步收縮。高油價及消費偏好轉向，導致 4 月燃油車銷量同比下滑 36.5 萬輛，占整體零售減量的 84%，顯示市場正加速從燃油車向新能源車轉移。

在國內需求放緩之際，海外市場成為中國車企的重要增量。4 月乘用車出口達 76.9 萬輛，同比大幅增長 80.7%。其中，新能源乘用車出口 40.6 萬輛，同比猛增 111.8%，並首次占到出口總量的 52.7%。比亞迪、奇瑞與吉利汽車在出口表現上尤為出色，其中比亞迪以超 13 萬輛的出口量領跑。奇瑞汽車則再次刷新單月出口紀錄，出口量達 17.76 萬輛。

在個別車企方面，上汽集團連續四個月位居銷量榜首，4 月銷量 32.9 萬輛，且海外銷量與智己汽車均有顯著增長。比亞迪 4 月銷量 32.1 萬輛，海外銷售創下歷史新高。新造車勢力中，零跑汽車銷量創下 7.14 萬輛的歷史新高，蔚來與北汽藍谷也分別實現雙位數增長。然而，合資品牌則面臨嚴峻挑戰，如廣汽本田 4 月銷量大幅下滑超過 72%，成為集團的沉重拖累。