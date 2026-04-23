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隨着春晚機器人的餘溫未散，以及北京亦莊人形機器人半程馬拉松的熱烈舉辦，中國機器人產業的熱度再次攀升至新高。
據陸媒分析，在這場科技長跑中，不僅有新興的獨角獸企業，更有實力雄厚的科技大廠強勢入局。從榮耀人形機器人「閃電」奪魁，到高德導航機器人「途途」挑戰城市避障，大廠正從單純的「投資人」轉向親自下場的「參賽者」，標誌着機器人已從概念驗證走向實景落地的新階段。
根據《具身智能發展報告（2025 年）》，截至 2025 年底，中國具身智能與機器人領域的融資總額已高達 735.43 億元人民幣。其中，互聯網與科技大廠是絕對的核心力量。光是在 2025 年，8 家核心大廠便合計投資 62 次。
在投資策略上，美團、阿里、騰訊與字節跳動最為活躍，累計投資企業數量均在 10 家至 20 家以上。這種「寧可錯投，不可放過」的瘋狂背後，是大廠面對技術路徑尚未收斂（如雙足是否為最優解、大腦應在雲端或機身）的集體焦慮。
分析認為，隨着競爭從數字世界轉向物理世界，大廠的發展路徑也因其基因不同而產生分化：
報導分析指出，大廠正轉變為產業鏈的「水電煤」，提供模型與仿真環境等基礎服務。儘管大廠資金與算力雄厚，但在軟硬一體化方面，仍需與宇樹科技等獨角獸企業協同發展。未來的競爭核心將在於誰能深入產業鏈縫隙，於垂直場景中實現規模化應用並找到明確的生態定位。
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