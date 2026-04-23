鉅亨網新聞中心 2026-04-23 15:20

隨着春晚機器人的餘溫未散，以及北京亦莊人形機器人半程馬拉松的熱烈舉辦，中國機器人產業的熱度再次攀升至新高。

據陸媒分析，在這場科技長跑中，不僅有新興的獨角獸企業，更有實力雄厚的科技大廠強勢入局。從榮耀人形機器人「閃電」奪魁，到高德導航機器人「途途」挑戰城市避障，大廠正從單純的「投資人」轉向親自下場的「參賽者」，標誌着機器人已從概念驗證走向實景落地的新階段。

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買下一張未來的「入場券」

根據《具身智能發展報告（2025 年）》，截至 2025 年底，中國具身智能與機器人領域的融資總額已高達 735.43 億元人民幣。其中，互聯網與科技大廠是絕對的核心力量。光是在 2025 年，8 家核心大廠便合計投資 62 次。

在投資策略上，美團、阿里、騰訊與字節跳動最為活躍，累計投資企業數量均在 10 家至 20 家以上。這種「寧可錯投，不可放過」的瘋狂背後，是大廠面對技術路徑尚未收斂（如雙足是否為最優解、大腦應在雲端或機身）的集體焦慮。

戰略分化：造富、造夢與造人

分析認為，隨着競爭從數字世界轉向物理世界，大廠的發展路徑也因其基因不同而產生分化：

「造富」者：聚焦場景，解決痛點 以京東、美團為代表，將機器人視為提升業務效率的工具。京東聚焦於供應鏈與家用智能產品；美團則看重零售賦能，其無人機與無人車已大規模常態化運營。據測算，無人機應用可為美團節約百億級別的配送成本。

「造夢」者：構建底層，充當大腦 阿里、百度、字節與騰訊則利用自身在算法與大模型上的優勢，致力於成為機器人時代的「大腦」。阿里開源了 RynnBrain 基礎模型；字節推出了 Seed GR-3 視覺語言動作模型；騰訊則發佈了具身智能開放平台 Tairos，旨在成為連結軀體與大腦的軟體基礎設施。

「造人」者：供應鏈優勢的跨界遷移 小米、小鵬等跨界玩家，憑藉其在汽車與消費電子領域深厚的供應鏈基因與批量生產能力，直接切入整機製造，推動「從造車到造人」的順理成章轉型。