鉅亨買基金
ETF 配息每月、每季入帳，看起來像是穩穩領現金，但真正影響金額的除了配息率高低，還有這筆錢「從哪裡來」，會被扣多少稅。同樣是配息，可能被歸類為股利、利息、海外所得、資本利得或收益平準金；不同來源適用的稅負制規則完全不同。許多投資人只看配息金額，卻忽略這筆錢在五月報稅季要被扣多少稅。ETF 配息到底哪些要繳稅、會不會被扣二代健保，收益分配通知書上的所得代碼又是什麼意思呢？
1. ETF 配息多少要繳稅？先看這 3 種情況
ETF 投資是否需要繳稅，主要取決於三種情況：第一，看領到的配息來源；第二，看賣出台灣掛牌 ETF 是否產生價差；第三，看是否涉及海外所得。只要把這三層分開，就不容易把「配息課稅」、「價差免所得稅」和「海外所得最低稅負制」混在一起。
第一種情況是領取台灣證交所掛牌 ETF 配息。配息若屬國內股利，通常回到股利所得規則，可選擇併入綜合所得總額課稅並享 8.5% 股利可抵減稅額，或採 28% 單一稅率分開計稅。若來源是資本利得或收益平準金，原則上不課稅。若配息來源是海外所得，則要回到 100 萬元與 750 萬元的最低稅負制門檻。大陸地區來源所得則應併同臺灣地區來源所得申報，若已在大陸地區繳納所得稅，得依規定限額扣抵。
第二種情況是賣出台灣掛牌 ETF 賺價差。台灣目前對該種資本利得不課稅，但賣出時，除債券 ETF 外，仍依規定課徵證券交易稅。
第三種情況是直接到海外券商投資海外 ETF。不管是買賣賺價差還是領息，同一申報戶全年海外所得達 100 萬元時，應全數計入個人基本所得額；基本所得額超過 750 萬元時，才進一步計算基本稅額，且還要與一般所得稅額比較，不是一超過 100 萬元就直接課 20%。
簡單來說，ETF「配息要看來源、價差要看交易地、海外所得要看 100 萬與 750 萬門檻」。投資人報稅前應先看所得查詢資料、ETF 收益分配通知書與券商年度資料，而不是只用 ETF 名稱判斷。
如想了解股票、基金等更全面的報稅總整理與稅務紅線，可延伸參考：2026 投資報稅全攻略：股票 / ETF / 基金配息多少要繳稅？實務試算與節稅策略
2. ETF 配息多少要繳稅？股利多少要繳稅？
ETF 配息沒有一個固定「多少以下完全免稅」的標準，因為課稅依據不是配息金額本身，而是所得類別。若 ETF 配息屬於國內股利，就要回到股利所得課稅；若屬海外所得，就要回到最低稅負制；若屬資本利得或收益平準金，通常不會用股利所得方式處理。
(1) 台灣掛牌 ETF vs 直接投資海外掛牌 ETF 課稅差異
台灣掛牌 ETF 配息若屬股利所得，投資人可在合併課稅與 28% 分開計稅之間擇一。採合併課稅時，股利可按 8.5% 計算可抵減稅額，每一申報戶抵減上限為 8 萬元；採分開計稅時，股利按 28% 單一稅率計算，不併入綜合所得總額。哪一種方式較有利，取決於個人綜所稅級距、股利金額與可抵減額是否用滿。
直接投資海外 ETF 配息則通常屬海外所得，重點在於同一申報戶全年海外所得是否達 100 萬元，以及基本所得額是否超過 750 萬元。即使超過 750 萬元，也還要比較基本稅額與一般所得稅額，才知道是否產生補繳差額。
(2) 看懂配息通知書的關鍵代碼
ETF 配息通知書的重點，不只是每單位配多少，而是配息來源被列為哪一種所得。投資人常見的誤區，是把整筆配息都當成股利，或看到海外標的就以為完全不用申報。實務上，通知書上的所得類別才是判斷基礎。
3. ETF 配息多少會被扣二代健保？
二代健保補充保費與所得稅是兩件事。若 ETF 配息屬於國內股利或利息等補充保費項目，單次給付金額達 2 萬元以上，通常會由扣費單位按 2.11% 就源扣取。以股利所得 3 萬元為例，補充保費為 3 萬元 ×2.11%＝633 元。這筆費用不等於所得稅，但會直接影響投資人實際入帳金額。
(1) 常見誤解
第一，不是全年累計。補充保費通常看單次給付是否達 2 萬元，而不是全年 ETF 配息合計。
第二，不是所有配息都扣。只有屬於補充保費規定項目的所得，才會依規定扣取；若配息來源是海外所得、資本利得或收益平準金，通常不會用同一套股利補充保費邏輯處理。
第三，不是「超過 2 萬元」才扣。實務上常見門檻是單次給付金額達 2 萬元，因此剛好 2 萬元也可能觸發扣取，仍以扣費單位資料為準。
(2) 如何避免二代健保
想降低補充保費對現金流的影響，投資人可以先檢查配息來源是否為國內股利，再檢視單次配息金額是否接近 2 萬元。若同一檔 ETF 配息頻率較高、每次給付金額較小，補充保費影響可能較分散；但投資決策仍不應只為了避開補充保費，還要回到基金風險、標的配置、波動度與自身現金流需求。
若投資人不一定需要固定配息，也可以評估累積型基金或不配息級別，讓收益留在淨值中滾存，降低每年因現金配息產生的稅務與補充保費判斷成本。若仍需要現金流，也可使用境內累積級別基金搭配鉅亨自由 Pay 定期提領機制，由自己安排提領節奏。
4. 海外 ETF 課稅：債券 ETF、美債 ETF 配息要繳稅嗎？
(1) 海外 ETF 配息所得怎麼算？750 萬免稅額是關鍵
海外 ETF 配息通常屬海外所得，但不能只看 750 萬元。正確順序是先看同一申報戶全年海外所得是否達 100 萬元；若達 100 萬元，應全數計入個人基本所得額；接著再看基本所得額是否超過 750 萬元。基本所得額超過 750 萬元時，才先用「基本所得額－750 萬元」乘以 20% 計算基本稅額，最後還要與一般所得稅額比較。
也就是說，海外所得達 100 萬元代表需要納入最低稅負制檢視，不代表立刻課 20%；基本所得額超過 750 萬元，也不代表一定補稅，仍要看基本稅額是否高於一般所得稅額，以及是否有符合規定的海外已納稅額可扣抵。
(2) 債券 ETF / 美債 ETF 配息要繳稅嗎？
債券 ETF 或美債 ETF 是否繳稅，不能只看名稱。即使是在台灣掛牌，若收益分配通知書列為海外所得，就要回到最低稅負制檢視；若列為國內利息、國內股利或其他所得類別，就要依實際所得類別處理。
5. ETF 賣掉要繳稅嗎？資本利得課稅一次看
ETF 賣出價差和 ETF 配息是兩種不同收入。台灣掛牌 ETF 賣出後若有價差，通常屬於證券交易所得，目前證券交易所得停徵所得稅，但交易時仍可能依證券交易稅規定課徵交易稅（上市櫃債券 ETF 則於現行規定期間內暫停徵證交稅，但槓桿型與反向型債券 ETF 不適用）。這和配息被列為股利所得、海外所得或利息所得不同。
如果是直接投資海外 ETF，賣出後產生已實現獲利，通常屬於海外財產交易所得，需要納入全年海外所得合計檢視。也就是說，台灣掛牌 ETF 與境外 ETF 的賣出價差，不能用同一套判斷方式。
6. 哪些 ETF 不用繳稅
嚴格來說，沒有一檔 ETF 可以只靠名稱判定「絕對不用繳稅」。真正的判斷依據是配息來源與交易型態。若 ETF 配息來源較多來自資本利得、收益平準金，或被列為海外所得且申報戶基本所得額未超過最低稅負制門檻，稅負結果可能相對輕；但這仍需要每次依收益分配通知與個人所得資料確認。
投資人可以留意三類情況：第一，配息來源中屬海外所得、資本利得或收益平準金的比例；第二，單次配息金額是否達二代健保補充保費門檻；第三，自己是否真的需要現金配息。若主要目標是長期累積資產，不配息或累積型商品有時能降低每年處理配息稅務的複雜度。
但稅務規劃不應取代投資風險評估。ETF 仍須回到追蹤標的、費用率、波動度、折溢價、流動性與自身資產配置需求判斷。
7. 2026 ETF 稅務常見問題
以下整理投資人最常遇到的實際情境問題。
Q1：單次配息剛好 2 萬元，會被扣二代健保嗎？
若該筆配息屬於補充保費扣取項目，單次給付金額達 2 萬元以上通常會扣 2.11% 補充保費。因此剛好 2 萬元也可能觸發扣取，實際仍以扣費單位資料為準。
Q2：如果是學生或沒有收入的人，ETF 配息需要繳稅嗎？
仍要依所得資料申報檢視，但不一定需要繳稅。是否課稅取決於申報戶總所得、免稅額、扣除額、股利課稅方式與其他所得項目，而不是單看身分。
Q3：買 00679B、00687B 這類美債 ETF，配息要併入綜所稅嗎？
不能只用代號或名稱判斷。若收益分配通知列為海外所得，通常不併入一般綜所稅，而是依最低稅負制檢視；若列為其他所得類別，則依實際所得類別處理。
Q4：海外 ETF 配息沒有達到 750 萬元，還需要申報嗎？
不能只看 750 萬元。同一申報戶全年海外所得達 100 萬元時，應全數計入個人基本所得額；基本所得額未超過 750 萬元時，通常沒有基本稅額，但仍須依申報規定檢視。
Q5：ETF 不配息（累積型），就完全不用繳稅嗎？
不一定。不配息可以降低當年度現金配息帶來的股利所得與補充保費問題，但未來賣出、贖回或海外資產交易仍可能涉及證券交易稅、海外所得或其他稅務判斷。
Q6：同一檔 ETF 不同次配息，會合併計算二代健保嗎？
通常不會用全年合計判斷，而是依單次給付是否達門檻。不過實務上仍要看扣費單位、給付日與扣繳資料。
Q7：高股息 ETF 領很多配息，一定比較划算嗎？
不一定。高配息可能帶來較高股利所得稅負或補充保費，也可能只是把部分淨值轉成現金。投資人應比較稅後報酬、配息來源、波動風險與自身現金流需求。
資料來源：財政部稅務入口網、財政部全球資訊網、衛生福利部中央健康保險署、ETF 收益分配通知書範例，「鉅亨買基金」整理，2026/5/5，相關稅賦仍以主管機關公告與各基金收益分配資料為準。 本文僅供投資人理解報稅規則與試算邏輯，實際申報仍應以主管機關公告、申報系統、個人所得資料、各基金收益分配資料與稅務專業意見為準。
鉅亨精選基金
|自由 Pay
|A20012
|富邦新台商基金
|申購
|A05016
|元大新主流基金
|申購
「鉅亨買基金」獨立經營管理
本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。依金融消費者保護法最新相關規定，為提供投資人更好的投資服務，本公司施行「投資屬性評估」程序，您於鉅亨買基金網站完成「投資風險適合度」評估，本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次，若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知／基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。
基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 - 1]*100%。
部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。
上述資料來源僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。
有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金 ESG 資訊可查詢基金資訊觀測站。基金資訊觀測站
投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的; 投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。
鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw
公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 18 樓 B 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00
下一篇