鉅亨網新聞中心 2026-06-02 17:00

記憶體價格失控又一受害者 GoPro首度示警無法持續經營。(圖:shutterstock)

受此重利空消息衝擊，GoPro 週一 (1 日) 股價應聲暴跌 12%，目前公司正四處奔走尋求緊急融資，企圖在債務違約暴雷前挽回局面。

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這場生存危機的直接導火線，源於全球人工智慧（AI）算力大爆發所引發的連鎖效應。

隨著 AI 晶片需求進入瘋狂狀態，上游記憶體晶片供應商紛紛轉產高利潤的 HBM 晶片，進而壓縮了傳統消費級設備的產能，導致手機、數碼等傳統電子製造商面臨高昂的零組件成本。

GoPro 先前透露，記憶體晶片價格暴漲了 80% 至 115%，且在今年 4 月收到供應商減少供應的通知。這項天價記憶體衝擊不僅直接打擊了 GoPro 的銷售預期，也讓其無法遵守多筆貸款契約條款，成為壓垮這家相機巨頭的最後一根稻草。

然而，晶片荒僅是加速了 GoPro 本就每況愈下的經營困境。這家總部位於加州的公司近年面臨嚴重的市占率流失，今年第一季營收更大幅衰退 26%。

儘管運動相機品類最早由 GoPro 奠定市場，但近年來以大疆（DJI）與影石（Insta360）為代表的中國品牌迅速崛起，掀起市場大洗牌。

根據第三方機構久謙諮詢的數據顯示，GoPro 的全球市占率已從 2022 年的 84% 壟斷地位，急劇縮至 2025 年前三季的 18%；反觀大疆已以 66% 的市占率登頂，影石也占據了 13%。

在全景相機領域，GoPro 的市占率更是低於 5%，遠遜於影石及後起之秀大疆。

面對內憂外患與迫在眉睫的債務違約風險，GoPro 正在積極展開自救與策略轉型。除了在今年 4 月宣布計劃全球裁員約 23% 以精簡開支外，公司已聘請專業顧問評估包括潛在業務出售或合併在內的各項策略方案。