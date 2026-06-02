〈COMPUTEX〉SK集團會長崔泰源：缺貨恐延燒至2030年 SK海力士計畫未來五年晶圓產能翻倍

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-02 17:31

南韓 SK 集團董事長崔泰源週二表示，旗下記憶體晶片子公司 SK 海力士目標在未來五年將晶圓產能擴充一倍。

(圖:shutterstock)

崔泰源在台北國際電腦展 (Computex) 現場做出上述發言。今年 3 月，他曾預警全球晶圓緊缺局面恐將延續至 2030 年。

‌



他還表示，企業需要深化在台灣的合作佈局，合作對象不能僅限於全球第一大晶圓代工廠台積電。

崔泰源也提到，希望 SK 海力士能成為輝達 Vera Rubin 晶片的高頻寬記憶體 (HBM) 供貨主力。

受 AI 產業行情拉動，SK 海力士上週市值首度突破 1 兆美元，與競爭對手三星電子、美光科技一同邁入此一市值里程碑。

根據 Counterpoint 數據，作為輝達 HBM 核心供應商，今年首季 SK 海力士 HBM 全球市佔率為 58%，三星、美光各自為 21%。

目前，不少分析師指出，AI 熱潮正改變記憶體產業固有的周期性特徵，崔泰源此番講話恰逢這一產業變革節點。