〈COMPUTEX〉SK集團會長崔泰源：缺貨恐延燒至2030年 SK海力士計畫未來五年晶圓產能翻倍
鉅亨網編譯陳韋廷
南韓 SK 集團董事長崔泰源週二表示，旗下記憶體晶片子公司 SK 海力士目標在未來五年將晶圓產能擴充一倍。
崔泰源在台北國際電腦展 (Computex) 現場做出上述發言。今年 3 月，他曾預警全球晶圓緊缺局面恐將延續至 2030 年。
他還表示，企業需要深化在台灣的合作佈局，合作對象不能僅限於全球第一大晶圓代工廠台積電。
崔泰源也提到，希望 SK 海力士能成為輝達 Vera Rubin 晶片的高頻寬記憶體 (HBM) 供貨主力。
受 AI 產業行情拉動，SK 海力士上週市值首度突破 1 兆美元，與競爭對手三星電子、美光科技一同邁入此一市值里程碑。
根據 Counterpoint 數據，作為輝達 HBM 核心供應商，今年首季 SK 海力士 HBM 全球市佔率為 58%，三星、美光各自為 21%。
目前，不少分析師指出，AI 熱潮正改變記憶體產業固有的周期性特徵，崔泰源此番講話恰逢這一產業變革節點。
與此同時，高盛近日也上調 SK 海力士與三星 2028 年營業利潤，分別上調 24% 至 454 兆韓元、上調 23.3% 至 610 兆韓元，主要因為 AI 需求持續暢旺。
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