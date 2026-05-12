鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-13 06:00

伊朗與美國停火後的談判進程再度卡關。伊朗半官方媒體《法爾斯通訊社》週二 (12 日) 引述知情人士報導，德黑蘭已對重啟與美國的新一輪談判提出五項前提條件，在相關要求獲得滿足之前，伊朗不會恢復談判。

報導指出，伊朗已透過負責斡旋的巴基斯坦，向美方傳達相關立場，並強調這些條件只是建立「最低限度互信」的基本要求。

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根據消息人士透露，伊朗提出的五項條件包括：

停止所有戰線的敵對行動，尤其是黎巴嫩地區衝突

解除對伊朗的經濟制裁

解凍遭凍結的伊朗海外資產

對伊朗戰爭損失進行賠償

承認伊朗對荷姆茲海峽的主權權利

消息人士表示，這些要求是針對美方提出的 14 點提案所作出的正式回應。

報導還指出，伊朗已向巴基斯坦表達不滿，認為美國在停火後仍持續於阿拉伯海與阿曼灣部署海軍封鎖行動，進一步加深德黑蘭對華府的不信任。

知情人士表示，伊朗方面認為，在目前情況下，美國的行動與談判立場並不一致，因此必須先建立基本互信，才有恢復對話的可能。

伊朗外交部發言人巴格赫里 (Esmail Baghaei) 週一也證實，伊朗已提交最新方案回應，並強調德黑蘭的要求僅是為了保障伊朗人民的「合法權利」。

美伊衝突自今年 2 月 28 日爆發，當時美國與以色列對德黑蘭及多座伊朗城市發動空襲，隨後雙方爆發長達 40 天軍事衝突。

兩國最終於 4 月 8 日達成停火協議，其後伊朗與美國代表團曾於 4 月 11 日至 12 日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行談判，但未能取得突破。

近幾週來，美伊雙方持續透過巴基斯坦交換多份提案，希望推動和平方案，但目前談判仍陷僵局。