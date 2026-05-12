鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-13 06:10

上周科技股反彈，加上特斯拉宣布將在德州奧斯汀啟動最新晶片製造工廠 Terafab 計畫後，股價大漲。

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周一，Piper Sandler 分析師 Alexander Potter 發布一份投資特斯拉投資指南，認為在每股 400 美元價位下，股東等同「免費獲得」Optimus 人形機器人業務。

不過，在周一股價一度逼近 450 美元、且過去五個交易日累計漲幅接近 15% 後，特斯拉周二下跌 2.6%。

此次回落正值川普邀請包括馬斯克、波音 (Boeing)(BA-US) 執行長 Kelly Ortberg，以及蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 等美國企業高層，共同參與本周與中國國家主席習近平的會談。美中貿易代表團也將同步磋商貿易協議與其他合作事項。這場會談背景，是川普對中國發動貿易戰後，北京祭出報復性關稅措施。

對特斯拉而言，此次協商的核心議題，可能是其全自動輔助駕駛 (Full Self-Driving, FSD) 軟體在中國的批准問題。

馬斯克過去曾暗示，FSD 有望於今年 2 月或初春獲得中國批准，但期限已過卻未成真。

在公司第一季財報電話會議上，特斯拉將批准時間目標延後至第三季，但目前仍無法保證一定能實現。

中國監管機構對自駕與自動駕駛技術態度較為謹慎。近期，百度自駕車曾出現停在道路中央等問題，據報導，中國當局因此暫停核發部分自動駕駛車牌照。

比亞迪的「天神之眼 (God’s Eye)」自駕系統，也遭部分客戶批評運作不穩、甚至存在安全疑慮。

雖然市場普遍認為特斯拉的 FSD 技術比比亞迪更先進，但在近期相關事件後，公司仍需獲得監管機構正式批准。

若 FSD 能獲准上路，對正試圖重新奪回中國市占的特斯拉而言，將是一項重大利多。

根據中國乘聯會 (CPCA) 數據，特斯拉 4 月在中國銷售 25,956 輛汽車，較去年同期下滑近 10%。特斯拉在中國新能源車市場 (包含純電動車與油電混合車) 市占率降至 3%，在純電動車市場的占比則降至 4%。

關注特斯拉的分析人士指出，每季首月通常主要用於上海超級工廠出口訂單，後續月份產量才會更多供應中國內需市場。儘管如此，若特斯拉電動車能獲准使用 FSD，將成為其對抗小米、比亞迪、吉利汽車等中國車廠的重要競爭優勢。