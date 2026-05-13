鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-13 12:50

中國宇樹科技周二 (12 日) 正式發布全球首款量產版載人變形機甲「GD01」，要價 390 萬元人民幣 (約 1836 萬台幣) 起跳。這款被定義為「民用新型交通工具」的鋼鐵巨獸，不僅支援雙足直立行走與即時載人操控，還能在數秒內自主完成四足形態變形，將電影《環太平洋》與《阿凡達》中的科幻場景搬進現實。

在官方釋出的實測影片中，創辦人王興興親自登機操作。「GD01」直立高度約 3 公尺，載人後總重約 500 公斤，其步態穩健並展現一拳錘倒整面磚牆的驚人機械力量。

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最顛覆性的設計在於其變形能力：機甲可透過機身下壓、腿部折疊，從人形無縫切換為四足形態，重心更低且無需外部輔助，解決人形機器人易摔倒的行業難題，也能適應複雜地形爬行。

這款產品瞬間引爆全球科技圈，特斯拉執行長馬斯克更在 X 平台相關貼文下留言稱「這款產品很酷」。

網友也翻出馬斯克 2018 年曾表示「是時候創造一個機甲了」的舊動態，調侃中國企業直接幫他完成了七年前的願望。

針對近 400 萬元的高昂售價，宇樹科技市場推廣負責人黃嘉瑋回應，390 萬元僅為初步參考定價，正式量產後會根據性能優化同步調整，並坦言現階段生產成本仍較高。

儘管定位為民用交通工具，但初期目標用戶將集中在高端文旅娛樂、特種高風險作業 (如救災、探勘) 及私人收藏與高淨值體驗三大領域。

從「機器狗」到如今的「機甲巨人」，宇樹科技此次發布標誌著其從仿生機器人向通用人形機器人戰略升級的關鍵一步，也展現中國在伺服關節、動態平衡控制等底層技術的深厚積累。