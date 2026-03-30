鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-30 08:40

美國總統川普周日（29 日）接受英國媒體採訪時說，他想要「奪取」伊朗的石油，不排除佔領伊朗石油出口樞紐哈爾克島。

川普在接受英國《金融時報》採訪時表示，他希望像「在委內瑞拉那樣」從伊朗「奪取石油」。

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川普說：「說實話，我最想做的就是奪取伊朗的石油，但美國國內有些蠢貨會問：『你為什麼要這麼做？』但他們就是蠢貨。」

這一行動需要佔領哈爾克島，伊朗大部分石油都通過這座島嶼出口。

川普一直在加強美國在該地區的軍事力量，美國國防部已下令部署 1 萬名接受過奪佔和固守領土訓練的士兵。約 3,500 名士兵已於周五抵達該地區，包括約 2,200 名海軍陸戰隊員。另有 2,200 名海軍陸戰隊員正在途中，而第 82 空降師數千名士兵也已經接到部署命令。

但美軍對這一出口樞紐發動襲擊存在風險，可能導致更多美軍傷亡，並增加戰爭的成本與持續時間。

「我方或許會佔領哈爾克島，或許不會。我方有很多選擇，」川普表示，「這也意味著我方得在哈爾克島駐扎一段時間。」

近幾日戰火範圍進一步擴大。沙烏地阿拉伯周五一處空軍基地遭襲，造成 12 名美軍士兵受傷，一架價值 2.7 億美元的美國 E-3「哨兵」預警機受損。

葉門叛亂組織胡塞也向以色列發射了一枚彈道飛彈，局勢可能進入新一輪升級階段。