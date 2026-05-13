鉅亨網新聞中心 2026-05-13 15:00

幣安（Binance）創辦人趙長鵬出席於邁阿密舉行的 Consensus 2026 年會，坦言過去幾年刻意迴避美國市場，如今因政策環境巨變而主動回歸。與此同時，他也明確指出，加密貨幣將成為 AI 代理的原生貨幣。

‌



趙長鵬直言，美國加密監管在過去一年半經歷了「180 度大轉彎」。

他表示，美國憲法賦予的體制彈性，使其得以快速自我修正，加上深厚的人才儲備、成熟的金融市場，以及當前執政者的前瞻態度，讓美國得以在監管清晰度上迅速躍升為全球領先者。

他也觀察到，過去出走至阿布達比、香港、新加坡的加密開發者，如今正陸續回流美國。

唯一的缺口，在於流動性。趙長鵬坦言，目前全球加密市場最佳流動性仍在美國境外，而幣安正是填補這項缺口的最佳候選者。

他透露，無論是重啟幣安美國業務，或以其他形式進場，都在評估之中。

趙長鵬承認，BNB Chain 過去同樣刻意淡出美國市場，導致生態曝光度遠不及其他 Layer 1 區塊鏈。

但如今，轉機已現：YZi Labs（前身為 Binance Labs）已加碼美國投資，BNB Chain 也在紐約設立開發者基地，並積極舉辦在地活動。

他特別指出，美國機構過去長期無法取得 BNB，相關 ETF 產品發展明顯滯後；但這恰恰意味著，一旦機構資金正式進場，BNB 仍有相當大的上漲空間。

AI 代理的原生貨幣，非加密莫屬

在技術趨勢判斷上，趙長鵬延續他早先在達沃斯論壇的論點，強調 AI 代理未來進行的交易量將遠超人類，而加密貨幣將成為其唯一自然選擇。

他指出，AI 代理未來將不只是聊天工具，而會成為真正能替人執行任務的數位代理。例如，使用者的 AI 助理可以自動與旅遊平台的 AI 溝通，完成搜尋航班、比較飯店價格、安排預算與下訂等流程，甚至與另一個國家的工作者代理協作完成設計、程式開發等工作。

在這種情境下，代理彼此之間需要頻繁支付與結算，而傳統信用卡系統並不適合這種模式，因為信用卡缺乏開放 API，也不適合高頻、小額、機器對機器的交易。

趙長鵬認為，區塊鏈與加密貨幣天生更適合 AI 經濟，因為它能讓代理直接進行即時轉帳、微支付與跨境交易。他特別提到，未來 AI 代理的交易頻率可能比人類高出數百萬倍，大量支付將是極小額、高頻率的微交易。

例如，用戶可能不願每月花 200 美元訂閱媒體服務，但願意讓 AI 代理自動支付 1 美元閱讀單篇文章，而這種交易模式若仍依賴人工輸入信用卡資訊，將完全失去效率。

除此之外，趙長鵬也認為，AI 未來將徹底改變加密貨幣交易方式。目前加密交易介面對一般人仍過於複雜，用戶需要閱讀大量圖表、手動輸入價格與數量，但未來人們只需要透過自然語言下達指令，例如詢問投資組合變化、最新市場消息，甚至直接要求 AI 將部分穩定幣轉換為 BNB，其餘操作都會由代理在後台自動完成。

對於 AI 與區塊鏈的關係，他強調，AI 並不會取代區塊鏈，因為即便 AI 全面普及，經濟活動依然需要「金錢」作為基礎媒介。

他認為，許多區塊鏈開發者近年開始轉向 AI 領域，但從長期來看，「金錢不會消失」，區塊鏈仍將是 AI 時代不可或缺的金融底層。

因此，他旗下的投資機構目前仍將約 70% 的資金配置於區塊鏈領域，其餘才分配至 AI 與生技等產業。

趙長鵬強調，「BNB Chain 的目標很簡單，就是成為代理的貨幣。」他並指出，所有交易所都必須盡快完成「AI Ready」的轉型準備。

告別創業，聚焦四大方向

談及個人現狀，趙長鵬表示自己已進入人生新階段，不打算再親自經營新的創業公司，每日工作時間也從幣安全盛期的 20 小時縮減至約 10 小時。

他將精力集中於四個領域：透過 YZi Labs 投資並輔導新創創辦人；支持 BNB Chain 生態建設；深耕提供免費教育的 Giggle Academy（目前服務逾 26 萬名兒童，成立僅一年半）；以及為阿拉伯聯合大公國、泰國、巴基斯坦及多個非洲國家等十餘個政府提供加密監管政策諮詢。