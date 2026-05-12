鉅亨投資雷達》2026投資報稅全攻略：股票/ETF/基金配息多少要繳稅？實務試算與節稅策略
鉅亨買基金
基金的配息看起來只是領到多少的問題，但背後其實牽涉到多種課稅方式：基金註冊地不同、投資區域不同、配息來源不同，最後適用的稅負也可能完全不一樣。許多人在調整部位或領息時，往往會不確定哪些收入需要申報、哪些可以不用、又該選哪種課稅方式才最划算。面對這麼多分類與規則，究竟該如何判斷自己的基金收入應該怎麼報，才能讓實拿報酬最大化？又該怎麼善用規則來聰明節稅呢？
1. 2026 投資報稅一定要知道的 5 個課稅關鍵數字
27 萬元（儲蓄投資特別扣除額）：境內金融機構利息所得（如銀行定存）可併入綜所稅申報，同一申報戶全年合計在扣除額內，則不會因這部分利息增加所得稅負。
8.5%（股利可抵減稅額）：台股股利與部分 ETF、境內基金配息若屬股利所得，可選擇合併課稅並享有 8.5% 可抵減稅額，上限 8 萬元。
2.11%（二代健保補充保費）：單次給付的股利、利息等收入達 2 萬元時，通常會在發放時先扣取補充保費。這不是所得稅，但會影響投資人實際入帳金額。
100 萬元（海外所得申報門檻）：同一申報戶全年海外所得合計達 100 萬元，應全數計入個人基本所得額，不能只申報超過 100 萬元的部分。
750 萬元（最低稅負制免稅額）：基本所得額合計超過 750 萬元時，才需要進一步用最低稅負制公式試算；超過門檻也不代表一定補稅，還要與一般所得稅額比較。
資料來源：財政部、衛生福利部中央健康保險署，「鉅亨買基金」整理，2026/5/4，相關稅賦仍以主管機關公告為準，本段僅供參考。
2. 股票、ETF、基金要繳稅嗎？一張表快速看懂
投資報稅最容易混淆的地方，是把「商品名稱」當成課稅依據。實際上，報稅時要看的通常不是你買的是股票、ETF 或基金，而是收入到底來自價差、股利、利息，還是海外所得。
如果你想進一步了解不同情境的課稅方式，可以參考：
海外投資怎麼報稅→
2026 海外所得多少不用繳稅？750 萬以下要申報嗎？免稅額試算一次看
利息超過 27 萬怎麼算→
利息所得超過 27 萬扣除額怎麼課稅？2026 報稅必看：免稅額計算與 3 大節稅策略
ETF 配息怎麼課稅→
ETF 配息要繳稅嗎？3 分鐘搞懂股利所得稅、二代健保與節稅秘訣
3. 股利配息多少要繳稅？
(1) 股利怎麼課稅？兩種方式差在哪（合併 / 分離）
台股股利、境內基金或 ETF 配息若屬於股利所得（若配息不來自於股利則不適用），主要有兩種課稅方式可以選：第一種是併入綜合所得總額課稅，再用8.5%股利可抵減稅額抵減應納稅額；第二種是採28%單一稅率分離課稅，股利不再併入綜合所得總額。
兩種方式沒有絕對誰比較好，差別在於你的綜所稅級距、股利金額與可抵減額是否用滿。所得較低、股利金額不大的投資人，通常較有機會因合併課稅與股利抵減受惠；所得較高、股利金額較大的投資人，則需要把 28% 分離課稅一起放進試算。
(2) 8.5% 股利抵減是什麼？誰適合用
採合併課稅時，申報戶的股利可按8.5%計算可抵減稅額，每一申報戶抵減上限為8萬元。若以 8 萬元除以 8.5% 反推，全年股利約94萬元以下，理論上較有機會完整享有抵減效果；如果抵減後仍有餘額，也可能產生退稅。
因此，8.5% 股利抵減比較適合所得稅率較低、或原本應納稅額不高的投資人。對這類投資人來說，股利不一定只是增加稅負，反而可能因抵減額高於應納稅額而出現退稅。
(3) 股利合併 vs 分離課稅怎麼選？
以林先生為例，假設他未滿 70 歲，單身且無扶養親屬，年薪 40 萬元，無其他額外收入，今年境內股利所得 36 萬元。若採合併課稅，淨所得為：（薪資所得 40 萬元＋股利所得 36 萬元）－（免稅額 9.7 萬元＋標準扣除額 13.1 萬元＋薪資所得特別扣除額 21.8 萬元）＝31.4 萬元，適用稅率 5%。應納稅額為 31.4 萬元 × 5%－36 萬元 × 8.5%＝-1.49 萬元，在本例中可退稅 14,900 元。
若採股利分離課稅，林先生的薪資所得扣除免稅額與扣除額後為 - 4.6 萬元，綜所稅部分以 0 元計算，再加上股利所得 36 萬元 × 28%＝10.08 萬元。因此，在相同條件下，分離課稅會使林先生應繳稅額明顯高於合併課稅。
這個案例代表，所得較低且股利收入仍在抵減效益內的人，較適合優先檢視合併課稅；但若所得級距較高、股利金額大到抵減額已經用滿，就應該把分離課稅納入比較。實際報稅時，仍建議以申報系統或個人資料試算後再決定。
(4) 股利有免稅額嗎？
股利所得本身沒有像利息所得一樣的固定免稅額，也不是股利低於某個金額就完全不用申報。真正能降低稅負的，是合併課稅下的 8.5% 股利抵減，以及合併與分離課稅二擇一後的整體試算結果。
沒有「免稅額」但有節稅方式：投資人可以先確認配息來源是否真的是股利所得，再比較合併課稅與分離課稅；若配息來源其實是利息所得，則要回到利息所得與 27 萬元儲蓄投資特別扣除額的規則判斷。
4. ETF 配息要課稅嗎？
ETF 配息多數需要納入稅務判斷，但關鍵不在於它叫 ETF，而在於配息來源。若配息來自國內股利，通常就回到股利所得的合併或分離課稅；若配息來自利息，則回到利息所得或分離課稅規則；若配息來自資本利得或收益平準金，則基本上不需課稅。
因此，ETF 並沒有「固定免稅額」。高股息 ETF、債券 ETF、海外 ETF 或複合型 ETF 的配息來源不同，稅務結果也可能不同。投資人報稅前，應先看所得查詢資料與配息通知，而不是只用 ETF 名稱判斷。
5. 基金配息如何報稅？境內與境外差異一次看懂
基金配息的申報其實比想像中簡單，第一步先分辨基金「註冊地」與「主要投資標的」在哪裡，第二步再看配息來源。如果基金是投資在海外，只要該年度海外所得達 100 萬元，就會被納入基本所得額；而當整體基本所得額突破 750 萬元時，超過的部分乘上 20% 的稅率，並比較基本稅額與一般所得稅額後，才知道是否會產生補繳差額。
不過也有例外：如果基金本身是註冊在台灣，即使投資標的是海外市場，投資人買賣境內基金所產生的資本利得，不需要計入基本所得額。這也是為什麼同樣是海外市場，境內基金與境外基金在報稅時可能有完全不同的結果。
6. 海外所得怎麼計算？100 萬與 750 萬門檻解析
海外所得的判斷重點有兩個數字：100 萬元是是否需要納入基本所得額檢視的門檻；750 萬元則是最低稅負制的免稅額。也就是說，海外所得達 100 萬元時，須納入基本所得額計算最低稅負，但不代表一定要繳稅；只有基本所得額超過 750 萬元，且基本稅額高於一般所得稅額時，才可能產生補繳差額。
想進一步了解海外所得定義、750 萬以下是否要申報、完整公式與實務試算，可以參考：
2026 海外所得多少不用繳稅？750 萬以下要申報嗎？免稅額試算一次看。
7. 基金資本利得要繳稅嗎？
基金買賣價差是否課稅，核心判斷標準是基金註冊地。境內基金不論投資標的是海外或國內，投資人買賣境內基金所產生的資本利得不課所得稅；境外基金交易後若有已實現利得，則通常屬於海外財產交易所得，須依海外所得與最低稅負制規則檢視。
這裡也要特別留意「已實現」三個字。基金帳上有未實現獲利，但投資人尚未賣出取得實際利得時，通常不會被計入當年度海外所得。相反地，若已贖回或轉換並實現損益，就要回到交易年度判斷是否納入申報。
8. 基金虧損能不能抵稅？
境外基金買賣價差若屬海外財產交易所得，同一年度、同一所得類別之交易損益通常可互抵。也就是說，同一年內有境外基金已實現獲利，也有境外基金已實現虧損時，投資人可留意是否能在同類別海外財產交易所得內互抵。
但基金配息若屬利息、股利或其他海外所得，不得直接與海外財產交易損失互抵；境外基金虧損也不能拿來抵薪資所得或一般國內所得。這類細節在申報時很容易被忽略，投資人應保存交易明細、收益分配通知與扣繳或所得資料，必要時再向稅務專業人士確認。
9. 投資人常見報稅錯誤
第一，把 100 萬元當成海外所得免稅額。海外所得達 100 萬元時，是全數計入基本所得額，不是只申報超過 100 萬元的部分。
第二，把 750 萬元當成海外所得免稅額。750 萬元是基本所得額的免稅額，計算時還要納入綜合所得淨額與其他基本所得額項目。
第三，只看基金投資區域，沒有看基金註冊地。同樣投資海外市場，境內基金與境外基金在資本利得、配息與海外所得判斷上可能不同。
第四，忽略配息來源。基金或 ETF 的配息可能來自股利、利息、債券利息、資本利得或其他項目，稅務處理不能只用配息率高低判斷。
第五，漏看其他基本所得額項目。海外所得之外，特定保險給付、未上市櫃股票交易所得、受控外國企業（CFC）相關所得等，也可能影響最低稅負制試算。
10. 優化稅務規劃的建議
報稅不是最後才處理的行政流程，而是投資組合現金流管理的一部分。若投資人的所得來源高度集中在境內，配置境內基金、境外基金與不同配息來源時，應同時評估稅後現金流、最低稅負制門檻與二代健保補充保費，而不是只看配息率。
對股利收入較高的投資人來說，合併課稅與 28% 分離課稅一定要試算後再決定；對以現金流為主要需求的投資人來說，則可留意單次給付是否達 2 萬元補充保費門檻，但仍應以資產配置、基金風險與實際資金需求為主要考量。
除此之外，還想要建立更多現金流、又希望自己掌握提領節奏的投資人，也可以利用境內累積型基金搭配自由 Pay機制，由自己決定提領金額與日期，讓現金流安排更貼近實際需求。
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|高盛 III 邊境市場債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 -1]*100%。
部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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