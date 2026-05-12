鉅亨買基金 2026-05-12 14:17

基金的配息看起來只是領到多少的問題，但背後其實牽涉到多種課稅方式：基金註冊地不同、投資區域不同、配息來源不同，最後適用的稅負也可能完全不一樣。許多人在調整部位或領息時，往往會不確定哪些收入需要申報、哪些可以不用、又該選哪種課稅方式才最划算。面對這麼多分類與規則，究竟該如何判斷自己的基金收入應該怎麼報，才能讓實拿報酬最大化？又該怎麼善用規則來聰明節稅呢？

鉅亨投資雷達》2026投資報稅全攻略：股票/ETF/基金配息多少要繳稅？實務試算與節稅策略 (圖:shutterstock)

1. 2026 投資報稅一定要知道的 5 個課稅關鍵數字

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27 萬元（儲蓄投資特別扣除額）：境內金融機構利息所得（如銀行定存）可併入綜所稅申報，同一申報戶全年合計在扣除額內，則不會因這部分利息增加所得稅負。

8.5%（股利可抵減稅額）：台股股利與部分 ETF、境內基金配息若屬股利所得，可選擇合併課稅並享有 8.5% 可抵減稅額，上限 8 萬元。

2.11%（二代健保補充保費）：單次給付的股利、利息等收入達 2 萬元時，通常會在發放時先扣取補充保費。這不是所得稅，但會影響投資人實際入帳金額。

100 萬元（海外所得申報門檻）：同一申報戶全年海外所得合計達 100 萬元，應全數計入個人基本所得額，不能只申報超過 100 萬元的部分。

750 萬元（最低稅負制免稅額）：基本所得額合計超過 750 萬元時，才需要進一步用最低稅負制公式試算；超過門檻也不代表一定補稅，還要與一般所得稅額比較。

資料來源：財政部、衛生福利部中央健康保險署，「鉅亨買基金」整理，2026/5/4，相關稅賦仍以主管機關公告為準，本段僅供參考。

2. 股票、ETF、基金要繳稅嗎？一張表快速看懂

投資報稅最容易混淆的地方，是把「商品名稱」當成課稅依據。實際上，報稅時要看的通常不是你買的是股票、ETF 或基金，而是收入到底來自價差、股利、利息，還是海外所得。

3. 股利配息多少要繳稅？

(1) 股利怎麼課稅？兩種方式差在哪（合併 / 分離）

台股股利、境內基金或 ETF 配息若屬於股利所得（若配息不來自於股利則不適用），主要有兩種課稅方式可以選：第一種是 併入綜合所得總額課稅，再用 8.5% 股利可抵減稅額抵減應納稅額 ；第二種是 採 28% 單一稅率分離課稅，股利不再併入綜合所得總額 。

兩種方式沒有絕對誰比較好，差別在於你的綜所稅級距、股利金額與可抵減額是否用滿。所得較低、股利金額不大的投資人，通常較有機會因合併課稅與股利抵減受惠；所得較高、股利金額較大的投資人，則需要把 28% 分離課稅一起放進試算。

(2) 8.5% 股利抵減是什麼？誰適合用

採合併課稅時，申報戶的 股利可按 8.5% 計算可抵減稅額，每一申報戶抵減上限為 8 萬元 。若以 8 萬元除以 8.5% 反推， 全年股利約 94 萬元以下，理論上較有機會完整享有抵減效果 ；如果抵減後仍有餘額，也可能產生退稅。

因此，8.5% 股利抵減比較適合所得稅率較低、或原本應納稅額不高的投資人。對這類投資人來說，股利不一定只是增加稅負，反而可能因抵減額高於應納稅額而出現退稅。

(3) 股利合併 vs 分離課稅怎麼選？

以林先生為例，假設他未滿 70 歲，單身且無扶養親屬，年薪 40 萬元，無其他額外收入，今年境內股利所得 36 萬元。若採合併課稅，淨所得為：（薪資所得 40 萬元＋股利所得 36 萬元）－（免稅額 9.7 萬元＋標準扣除額 13.1 萬元＋薪資所得特別扣除額 21.8 萬元）＝31.4 萬元，適用稅率 5%。應納稅額為 31.4 萬元 × 5%－36 萬元 × 8.5%＝-1.49 萬元，在本例中可退稅 14,900 元。

若採股利分離課稅，林先生的薪資所得扣除免稅額與扣除額後為 - 4.6 萬元，綜所稅部分以 0 元計算，再加上股利所得 36 萬元 × 28%＝10.08 萬元。因此，在相同條件下，分離課稅會使林先生應繳稅額明顯高於合併課稅。

這個案例代表， 所得較低且股利收入仍在抵減效益內的人，較適合優先檢視合併課稅 ；但若所得級距較高、股利金額大到抵減額已經用滿，就應該把分離課稅納入比較。實際報稅時，仍建議以申報系統或個人資料試算後再決定。

(4) 股利有免稅額嗎？

股利所得本身沒有像利息所得一樣的固定免稅額 ，也不是股利低於某個金額就完全不用申報。真正能降低稅負的，是合併課稅下的 8.5% 股利抵減，以及合併與分離課稅二擇一後的整體試算結果。

沒有「免稅額」但有節稅方式：投資人可以先確認配息來源是否真的是股利所得，再比較合併課稅與分離課稅；若配息來源其實是利息所得，則要回到利息所得與 27 萬元儲蓄投資特別扣除額的規則判斷。

4. ETF 配息要課稅嗎？

ETF 配息多數需要納入稅務判斷，但關鍵不在於它叫 ETF，而 在於配息來源 。若配息來自國內股利，通常就回到股利所得的合併或分離課稅；若配息來自利息，則回到利息所得或分離課稅規則；若配息來自資本利得或收益平準金，則基本上不需課稅。

因此，ETF 並沒有「固定免稅額」。高股息 ETF、債券 ETF、海外 ETF 或複合型 ETF 的配息來源不同，稅務結果也可能不同。投資人報稅前，應先看所得查詢資料與配息通知，而不是只用 ETF 名稱判斷。

5. 基金配息如何報稅？境內與境外差異一次看懂

基金配息的申報其實比想像中簡單，第一步 先分辨基金「註冊地」與「主要投資標的」在哪裡，第二步再看配息來源 。如果基金是投資在海外，只要該年度海外所得達 100 萬元，就會被納入基本所得額；而當整體基本所得額突破 750 萬元時，超過的部分乘上 20% 的稅率，並比較基本稅額與一般所得稅額後，才知道是否會產生補繳差額。

不過也有例外：如果基金本身是註冊在台灣，即使投資標的是海外市場，投資人買賣境內基金所產生的資本利得，不需要計入基本所得額。這也是為什麼同樣是海外市場，境內基金與境外基金在報稅時可能有完全不同的結果。

6. 海外所得怎麼計算？100 萬與 750 萬門檻解析

海外所得的判斷重點有兩個數字： 100 萬元是是否需要納入基本所得額檢視的門檻；750 萬元則是最低稅負制的免稅額 。也就是說，海外所得達 100 萬元時，須納入基本所得額計算最低稅負，但不代表一定要繳稅；只有基本所得額超過 750 萬元，且基本稅額高於一般所得稅額時，才可能產生補繳差額。



想進一步了解海外所得定義、750 萬以下是否要申報、完整公式與實務試算，可以參考：

2026 海外所得多少不用繳稅？750 萬以下要申報嗎？免稅額試算一次看。

7. 基金資本利得要繳稅嗎？



基金買賣價差是否課稅，核心判斷標準是基金註冊地。 境內基金 不論投資標的是海外或國內，投資人買賣境內基金所產生的 資本利得不課所得稅 ； 境外基金 交易後若有 已實現利得 ，則通常屬於海外財產交易所得， 須依海外所得與最低稅負制規則檢視 。



這裡也要特別留意「已實現」三個字。基金帳上有未實現獲利，但投資人尚未賣出取得實際利得時，通常不會被計入當年度海外所得。相反地，若已贖回或轉換並實現損益，就要回到交易年度判斷是否納入申報。



8. 基金虧損能不能抵稅？



境外基金買賣 價差若屬海外財產交易所得，同一年度、同一所得類別之交易損益通常可互抵 。也就是說，同一年內有境外基金已實現獲利，也有境外基金已實現虧損時，投資人可留意是否能在同類別海外財產交易所得內互抵。



但基金配息若屬 利息、股利或其他海外所得，不得直接與海外財產交易損失互抵 ；境外基金虧損也不能拿來抵薪資所得或一般國內所得。這類細節在申報時很容易被忽略，投資人應保存交易明細、收益分配通知與扣繳或所得資料，必要時再向稅務專業人士確認。

9. 投資人常見報稅錯誤



第一，把 100 萬元當成海外所得免稅額。海外所得達 100 萬元時，是全數計入基本所得額，不是只申報超過 100 萬元的部分。

第二，把 750 萬元當成海外所得免稅額。750 萬元是基本所得額的免稅額，計算時還要納入綜合所得淨額與其他基本所得額項目。

第三，只看基金投資區域，沒有看基金註冊地。同樣投資海外市場，境內基金與境外基金在資本利得、配息與海外所得判斷上可能不同。

第四，忽略配息來源。基金或 ETF 的配息可能來自股利、利息、債券利息、資本利得或其他項目，稅務處理不能只用配息率高低判斷。

第五，漏看其他基本所得額項目。海外所得之外，特定保險給付、未上市櫃股票交易所得、受控外國企業（CFC）相關所得等，也可能影響最低稅負制試算。

10. 優化稅務規劃的建議

報稅不是最後才處理的行政流程，而是投資組合現金流管理的一部分。若投資人的所得來源高度集中在境內，配置境內基金、境外基金與不同配息來源時，應同時評估稅後現金流、最低稅負制門檻與二代健保補充保費，而不是只看配息率。

對股利收入較高的投資人來說，合併課稅與 28% 分離課稅一定要試算後再決定；對以現金流為主要需求的投資人來說，則可留意單次給付是否達 2 萬元補充保費門檻，但仍應以資產配置、基金風險與實際資金需求為主要考量。

除此之外，還想要建立更多現金流、又希望自己掌握提領節奏的投資人，也可以利用 境內累積型基金搭配 自由 Pay 機制，由自己決定提領金額與日期，讓現金流安排更貼近實際需求 。

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