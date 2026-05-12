鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-12 11:51

KPMG 安侯建業發布 2026 年第一季全球創投脈動報告，全球投資總額在 AI 浪潮推升下，由上季 1286 億美元暴增至 3309 億美元，創下歷史單季新高。美洲地區受惠於多筆超大型 AI 融資案，資金占比高達 82% 穩居榜首。儘管地緣政治緊張導致 IPO 市場停滯，但資金仍高度集中於掌握基礎模型、算力資源及具備戰略價值的國防與自駕技術，顯示市場已進入以 AI 底層架構為核心的競爭階段。

創投瘋AI！KPMG揭2026 Q1投資破3300億美元創天量 這三類最「吸金」。（圖: shutterstock）

從區域分布觀察，美洲地區無疑是這波資金熱潮的最大贏家，單季獲得 2701 億美元注資，占全球資金總額比例高達 82%。這主要歸功於美國前五大 AI 企業展現極強的吸金能力，合計募資總額達 1886 億美元。歐洲市場則憑藉國防科技、金融科技與綠色能源的穩定需求，維持投資韌性。亞洲市場雖然交易件數分布不均，但資金在 AI 基礎設施、自駕車技術與半導體供應鏈等領域依然展現高度熱情。

‌



本季最引人注目的特徵在於資金高度集中的「大者恆大」現象。報告列出五大指標性融資案，包括 OpenAI 獲注資 1220 億美元、Anthropic 取得 306 億美元、xAI 拿下 200 億美元、Waymo 獲得 105 億美元以及 Databricks 的 55 億美元。這五大交易案不僅確立了 AI 在創投市場的領航地位，也顯示投資焦點正從單純的大語言模型開發，轉向更具實質生產力賦能的垂直產業應用，如醫療科技與能源管理等領域。

KPMG 安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師簡思娟指出，2026 年第一季的數據反映出全球資本對 AI 底層架構的極度重視。她分析，對新創企業而言，單憑獨特的商業模式已難以獲得大規模資本青睞，現在市場更看重企業是否具備與全球 AI 生態系深度整合的能力，以及能否在各垂直產業中產生實際應用價值。

除了 AI 技術外，地緣政治的不確定性也改變了資金流向。國防科技、航太科技及具備軍民兩用特性的深科技領域，因有穩定政府預算支持與國家戰略意義，成為投資者規避宏觀市場風險的避風港。此外，退場活動雖受中東衝突與升息壓力影響使 IPO 腳步放緩，但併購市場表現活躍，例如 Meta (META-US) 斥資 143 億美元收購 Scale AI，輝達 Nvidia (NVDA-US) 也透過一系列戰略入股擴大生態系，市場呈現高品質資產受巨頭追逐的雙速發展局面。