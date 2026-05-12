鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-12 19:35

台北股匯今 (12) 日走勢不同調，加權指數上漲逾百點，但外資賣超逾 300 億元並偏向匯出，新台幣兌美元匯率一度貶破 31.5 元關卡，終場在央行調節下，貶勢明顯收斂，收在 31.48 元，貶值 6.5 分，台北與元太外匯市場總成交值放大至 32.575 億美元。

〈台幣〉股匯不同調一度摜破31.5元 央行擴大穩匯收31.48元。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 31.43 元，早盤最高來到 31.395 元，但隨著美元買盤湧現，匯價一度重貶 1.33 角，最低下探 31.548 元，不過，央行擴大防守力道，硬是把台幣打回 31.4 字頭，帶動貶勢收斂，終場收 31.48 元。

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AI 熱潮持續推升股市，標普 500 指數與納斯達克指數 11 日雙雙創下歷史新高，台股亦呈現驚驚漲走勢，盤中最高來到 42253.42 點，但終場沒能站穩 4 萬 2 關卡，以 41898.32 點作收，上漲 108.26 點。護國神山台積電收漲，台達電、聯發科、鴻海等權值股震盪收黑。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.29%，韓元重貶 1.07%，新加坡幣貶值 0.27%，日元貶值 0.24%，新台幣貶 0.21%，人民幣則在平盤附近整理，整體來說，亞幣走勢偏弱。