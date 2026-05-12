〈台幣〉股匯不同調一度摜破31.5元 央行擴大穩匯收31.48元
鉅亨網記者陳于晴 台北
台北股匯今 (12) 日走勢不同調，加權指數上漲逾百點，但外資賣超逾 300 億元並偏向匯出，新台幣兌美元匯率一度貶破 31.5 元關卡，終場在央行調節下，貶勢明顯收斂，收在 31.48 元，貶值 6.5 分，台北與元太外匯市場總成交值放大至 32.575 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 31.43 元，早盤最高來到 31.395 元，但隨著美元買盤湧現，匯價一度重貶 1.33 角，最低下探 31.548 元，不過，央行擴大防守力道，硬是把台幣打回 31.4 字頭，帶動貶勢收斂，終場收 31.48 元。
AI 熱潮持續推升股市，標普 500 指數與納斯達克指數 11 日雙雙創下歷史新高，台股亦呈現驚驚漲走勢，盤中最高來到 42253.42 點，但終場沒能站穩 4 萬 2 關卡，以 41898.32 點作收，上漲 108.26 點。護國神山台積電收漲，台達電、聯發科、鴻海等權值股震盪收黑。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.29%，韓元重貶 1.07%，新加坡幣貶值 0.27%，日元貶值 0.24%，新台幣貶 0.21%，人民幣則在平盤附近整理，整體來說，亞幣走勢偏弱。
外電報導，美國總統川普即將前往北京與中國國家主席習近平會晤，投資人普遍預期，雙方將暫時淡化貿易衝突議題，交流重點轉向蓬勃發展的人工智慧 (AI) 產業，以及美國是否可能放寬對中國的晶片出口限制。另外，伊朗戰爭、核武議題及稀土供應問題，市場預期也是雙方討論重點。
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