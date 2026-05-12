鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)目標價調升至2735元，幅度約8.9%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對群聯(8299-TW)提出目標價估值：中位數由2511.5元上修至2735元，調升幅度8.9%。其中最高估值3500元，最低估值1920元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予群聯(8299-TW)評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀0位。

群聯(8299-TW)今(12日)收盤價為2725元。近5日股價上漲32.84%，相關半導體類指數近5日上漲8.25%，櫃買市場加權指數上漲5.97%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數41898.32+0.26%
群聯2725+2.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏強
群聯

78.57%

勝率

#穩定獲利股

偏強
群聯

78.57%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
群聯

78.57%

勝率

#營收創高股

偏強
群聯

78.57%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty