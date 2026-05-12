鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)目標價調升至2735元，幅度約8.9%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對群聯(8299-TW)提出目標價估值：中位數由2511.5元上修至2735元，調升幅度8.9%。其中最高估值3500元，最低估值1920元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予群聯(8299-TW)評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀0位。
群聯(8299-TW)今(12日)收盤價為2725元。近5日股價上漲32.84%，相關半導體類指數近5日上漲8.25%，櫃買市場加權指數上漲5.97%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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