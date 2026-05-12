鉅亨網新聞中心 2026-05-12 08:44

原油、黃豆、銅還有戲？法人解析未來原物料行情

受到地緣政治、經濟前景及供需變化等多重因素影響，今年以來原物料市場波動明顯加劇。法人指出，在全球不確定性持續升溫下，原物料後市預期仍將維持高波動格局，投資人布局時除了掌握各項商品走勢的關鍵變數外，也需留意短線價格波動與風險控管。

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原油：中東局勢牽動供給風險，第二季仍難脫高波動

今年以來原油市場走勢強於預期，油價明顯走揚。街口投信基金經理人張恩魁指出，原先市場預期第一季油價表現偏溫吞，但隨著地緣政治風險升高，供應中斷疑慮快速升溫，推動油價急漲。尤其若霍爾木茲海峽封鎖風險持續存在，市場往往會率先反映最壞情境，使油價波動進一步擴大。

展望第二季，張恩魁認為，原油市場恐仍維持高波動格局。供給面來看，即便 OPEC + 啟動增產，也未必能完全消除市場疑慮；更關鍵的是，若霍爾木茲海峽運輸受阻風險未解除，即使產量增加，原油也未必能順利送達最終消費市場，供應壓力仍可能延續。

此外，美國頁岩油雖具增產能力，但從鑽探到正式投產往往需時 6 至 9 個月，加上業者普遍認為，油價必須長時間維持在每桶 70 美元左右，才會提高擴產意願，因此短期內難以靠頁岩油快速填補供給缺口。

需求面則相對具支撐。張恩魁表示，美國、中國與歐洲製造業 PMI 皆回到榮枯線 50 以上，顯示主要經濟體景氣回溫，有利原油需求。除中東局勢外，庫存也是第二季重要觀察指標；近期亞太地區原油庫存偏低，若後續各國啟動庫存回補，可能進一步支撐油價。

黃豆：供需變化牽動行情，天氣與中國採購成觀察重點

至於黃豆市場，張恩魁表示，今年第一季黃豆價格初期偏弱，主要受到南美供給充足、美國庫存增加，以及中國需求不如預期影響。不過，隨著美國壓榨需求強勁，加上市場期待中國增加採購美國黃豆，行情自 2 月中旬後逐步轉強。

展望第二季，張恩魁認為，黃豆市場有三大觀察重點。首先是氣候因素，若後續出現聖嬰現象或極端高溫，可能影響北美與南美供給，使市場由寬鬆轉向緊俏；其次是中國是否加碼採購美國黃豆，若買盤確實回溫，將對價格形成支撐；第三則是生質燃料政策，將直接牽動壓榨需求與豆油價格表現。

他分析，若未來極端氣候升溫，加上中國需求回補，將有利黃豆價格表現；反之，若南美持續豐收、供給維持寬鬆，價格仍可能承壓。

銅：AI 與電網需求撐腰，供給缺口恐持續擴大

銅市方面，張恩魁維持中長期偏多看法。他指出，銅市不再只受傳統景氣循環牽動，AI 數據中心、電動車、新能源與電網升級等結構性需求，正成為支撐銅價的重要力量。根據國際銅業研究組織預估，全球精煉銅市場將自今年開始出現供給缺口，預估缺口約 15 萬噸，且未來至少五年內可能持續擴大。

對於礦商是否能透過增產補足缺口，張恩魁認為機率不高。他指出，一座 AI 數據中心平均約 18 個月即可建成，但開發一座新礦場往往需要 17 至 20 年。換言之，即使礦商現在決定擴產，新增供給也難以快速反映，短期內無法補上需求缺口。

不過，張恩魁也提醒，短線操作仍須留意波動風險，戰爭、油價、通膨預期與美元走勢，都可能影響市場情緒，進而加大銅價震盪。若短線雜音淡化，銅市仍有機會回到結構性需求支撐的中長期偏多軌道。

整體來看，張恩魁認為，第二季原物料市場仍須緊盯中東局勢變化。除地緣政治外，原油方面，供應是否擴大、庫存是否回補，以及主要經濟體復甦動能能否延續，將是影響油價的重要變數；黃豆則需留意天氣變化、中國實質買盤與生質燃料政策進展；銅市則聚焦上游礦區生產、庫存變化，以及 AI 數據中心、電網升級與新能源需求能否延續。