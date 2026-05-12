原油、黃豆、銅還有戲？法人解析未來原物料行情
鉅亨網新聞中心
受到地緣政治、經濟前景及供需變化等多重因素影響，今年以來原物料市場波動明顯加劇。法人指出，在全球不確定性持續升溫下，原物料後市預期仍將維持高波動格局，投資人布局時除了掌握各項商品走勢的關鍵變數外，也需留意短線價格波動與風險控管。
對此，康和期貨特別邀請街口投信期街口道瓊銅基金經理人張恩魁與財經主播葉芷娟，於【鉅亨看世界】節目中，深入解析原物料市場未來趨勢與投資布局方向。
原油：中東局勢牽動供給風險，第二季仍難脫高波動
今年以來原油市場走勢強於預期，油價明顯走揚。街口投信基金經理人張恩魁指出，原先市場預期第一季油價表現偏溫吞，但隨著地緣政治風險升高，供應中斷疑慮快速升溫，推動油價急漲。尤其若霍爾木茲海峽封鎖風險持續存在，市場往往會率先反映最壞情境，使油價波動進一步擴大。
展望第二季，張恩魁認為，原油市場恐仍維持高波動格局。供給面來看，即便 OPEC + 啟動增產，也未必能完全消除市場疑慮；更關鍵的是，若霍爾木茲海峽運輸受阻風險未解除，即使產量增加，原油也未必能順利送達最終消費市場，供應壓力仍可能延續。
此外，美國頁岩油雖具增產能力，但從鑽探到正式投產往往需時 6 至 9 個月，加上業者普遍認為，油價必須長時間維持在每桶 70 美元左右，才會提高擴產意願，因此短期內難以靠頁岩油快速填補供給缺口。
需求面則相對具支撐。張恩魁表示，美國、中國與歐洲製造業 PMI 皆回到榮枯線 50 以上，顯示主要經濟體景氣回溫，有利原油需求。除中東局勢外，庫存也是第二季重要觀察指標；近期亞太地區原油庫存偏低，若後續各國啟動庫存回補，可能進一步支撐油價。
黃豆：供需變化牽動行情，天氣與中國採購成觀察重點
至於黃豆市場，張恩魁表示，今年第一季黃豆價格初期偏弱，主要受到南美供給充足、美國庫存增加，以及中國需求不如預期影響。不過，隨著美國壓榨需求強勁，加上市場期待中國增加採購美國黃豆，行情自 2 月中旬後逐步轉強。
展望第二季，張恩魁認為，黃豆市場有三大觀察重點。首先是氣候因素，若後續出現聖嬰現象或極端高溫，可能影響北美與南美供給，使市場由寬鬆轉向緊俏；其次是中國是否加碼採購美國黃豆，若買盤確實回溫，將對價格形成支撐；第三則是生質燃料政策，將直接牽動壓榨需求與豆油價格表現。
他分析，若未來極端氣候升溫，加上中國需求回補，將有利黃豆價格表現；反之，若南美持續豐收、供給維持寬鬆，價格仍可能承壓。
銅：AI 與電網需求撐腰，供給缺口恐持續擴大
銅市方面，張恩魁維持中長期偏多看法。他指出，銅市不再只受傳統景氣循環牽動，AI 數據中心、電動車、新能源與電網升級等結構性需求，正成為支撐銅價的重要力量。根據國際銅業研究組織預估，全球精煉銅市場將自今年開始出現供給缺口，預估缺口約 15 萬噸，且未來至少五年內可能持續擴大。
對於礦商是否能透過增產補足缺口，張恩魁認為機率不高。他指出，一座 AI 數據中心平均約 18 個月即可建成，但開發一座新礦場往往需要 17 至 20 年。換言之，即使礦商現在決定擴產，新增供給也難以快速反映，短期內無法補上需求缺口。
不過，張恩魁也提醒，短線操作仍須留意波動風險，戰爭、油價、通膨預期與美元走勢，都可能影響市場情緒，進而加大銅價震盪。若短線雜音淡化，銅市仍有機會回到結構性需求支撐的中長期偏多軌道。
整體來看，張恩魁認為，第二季原物料市場仍須緊盯中東局勢變化。除地緣政治外，原油方面，供應是否擴大、庫存是否回補，以及主要經濟體復甦動能能否延續，將是影響油價的重要變數；黃豆則需留意天氣變化、中國實質買盤與生質燃料政策進展；銅市則聚焦上游礦區生產、庫存變化，以及 AI 數據中心、電網升級與新能源需求能否延續。
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