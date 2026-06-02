鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-02 11:53

總統賴清德今 (2) 日出席 COMPUTEX(台北國際電腦展)2026 開幕儀式，賴清德致詞時表示，為發展 AI 產業，全球對算力、先進製造與 AI 基設快速增加的需求，政府將針對國外人力資源條件放寬，並確保水、電、土地等資源穩定供應，做產業最堅實的後盾。特別在算力增加需求下，賴清德也承諾，未來一周台電電力供應，備轉容量率都將在 20% 以上，台電將持續穩定供電，到 2030 年前供電無虞。

賴清德表示，今天台北國際電腦展開展，有來自 33 個國家 1,500 家企業設展，更首度超過 6,000 個攤位，登記買主超過 6 萬人，他要感謝廠商和主辦單位為今年展覽努力帶來這場科技盛會。今年以「AI Together」為主軸，除了掌握 AI 趨勢，更傳達 AI 下一步需要理念相近的夥伴攜手合作，過去幾天全球科技領袖齊聚台灣，並加碼台灣，代表台灣的技術實力、產業效率及民主機制累積的實力都給予高度肯定。

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賴清德指出，這幾年政府透過投資抵減及「晶創台灣方案」，共同擘劃下個世代科技藍圖，也有了顯著的成果，就越需要一個穩定、可信賴，更有 AI 能力勇於承擔的台灣。尤其產業繁榮發展，要建立在和平基準上，政府致力台海穩定維持和平現狀，是不變的國家政策也是台灣對全球供應鏈承諾。

賴清德強調，對全球對 AI 製程、先進的算力需求建設持續快速增加，政府也會加強人力資源、電力穩定供應做產業最堅實後盾。

在人力資源部分，賴清德表示，當他接任行政院長時，就通過外國專用人才留用條例，去年也持續修正放寬；水資源部分，政府已成功串聯西部廊道的水資源設施，強化跨區域水網聯通與靈活調度；電力部分，現在此時此刻，台電備轉容量率仍在 20% 以上，可穩定供電到 2030 年無虞，政府將持續推動第 2 次能源轉型，科技到哪裡、電力就到哪裡。

賴清德指出，在土地資源上，政府會進一步推進科學、產業園區協助產業布局全球，例如過去 10 年科學園區已超過 1,305 公頃，目前正評估下個世代建廠所需用地，未來政府將持續跨界協調，整合用地、交通、環保，生活機能與人才需求，提供永續發展 AI 生態系，也歡迎科技業在台灣深耕，台灣將成為 AI 穩定的基地。

此外，賴清德也提及世界對台灣信任，反映在經濟水準上，上周主計總處再次調升整體經濟數據，今年第 1 季，經濟成長率不是 13.69%，而是 14.55％ 創下 48 年來單季新高，今 (2026) 年全年經濟成長率，不是原先預估的 7.71%，已經修正到 9.64％，預估明 (2027) 年台灣可進入世界前 20 大經濟體。

賴清德表示，台灣股市在全球已名列第五大股票市場，這些成果，來自所有科技產業、製造業、中小微企業與全體勞工朋友的共同努力，也再次應證，台灣已經是全球 AI 發展，不可或缺的關鍵力量。為確保台灣在 AI 時代的競爭力，行政院更推動「AI 新十大建設」，預計在 2040 年前培養 50 萬名 AI 人才，政府也將提出千億元計畫，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。



賴清德強調，台灣發展方向，要讓科技產業帶動傳統產業，讓大型企業帶動中小微企業，讓 AI 的應用，能走進百工百業，讓繁榮的果實由全體人民所共享，他說，不只要以 AI 連結世界，更要把 AI 所帶來的經濟成長紅利，轉化為照顧年輕世代與未來世代的力量。