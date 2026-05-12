「雙創」指數暴漲150%冠全球！陸媒：中國資產價值躍升獲業績支撐 科技與先進製造領跑

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-13 06:00

隨著 2025 年與今年首季財報公布告一段落，中國 A 股與港股正呈現出一幅基本面回穩與科技敘事共振的嶄新圖景，中國資產尤其是以「雙創」(創業板、科創板) 為核心的科技資產，正迎來一輪由基本面驅動的價值躍升。

(圖:shutterstock)

寒武紀 (688256-CN)4 月 30 日漲停，收每股 1699.96 元 (人民幣，下同)，時隔近一年再度超越貴州茅台成為「A 股股王」，市值突破 7000 億元。該公司今年首季財報顯示，營收 28.85 億元，年增 159.56%，淨利潤 10.13 億元，年增 185.04%，此前它已交出首份獲利年報，成為科創板成長層首批六家「畢業生」之一。

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創業板同樣亮眼，光模塊龍頭中際旭創 4 月 23 日盤中市值首次突破 1 兆元，成為創業板第二家兆元級企業；4 月 16 日寧德時代股價亦創新高，成為 A 股首家市值站上 2 兆元大關的民營科技企業。

中國雜誌《財經》報導，上述「雙創」科技龍頭的股價連續突破，本質是全球資金對優質中國資產的追逐，也是新質生產力加速落地、科技自立自強戰略推進與資本市場制度改革協同共振的結果。

自 2024 年 9 月 24 日以來，以 A 股和港股為核心的中國資產走出一波波瀾壯闊的行情。

進入 2026 年以來，上證指數、深證成指、科創板、創業板指齊步走漲，但港股相對承壓，且這並非「全面普漲」的牛市。

數據顯示，2026 年以來申萬一級行業中通信、綜合、電子漲幅超 30%，商貿零售、非銀金融下跌超 10%。「雙創」指數已然逼近歷史高點。

自 2024 年 9 月 24 日以來，創業板指自低點上漲超 150%，距 2015 年歷史高點僅差不到 300 點；科創綜指同樣漲超 150%，科創 50 指數接近 2020 年高點。

北京大學光華管理學院院長田軒指出，中國資產的躍升絕非偶然，是新質生產力、科技戰略與資本市場改革協同的結果，南開大學金融學教授田利輝更認為中國科技資產的價值躍升具有重塑全球競爭格局的戰略意義，這不僅是經濟現象，更是大國博弈中科技主權與金融主權同步確立的關鍵標誌。

中國資產價值躍升背後是基本面的實質性改善。去年財報顯示，A 股上市公司營收、淨利潤增速時隔四年重回「雙增長」，分別年增 1.33% 和 2.98%，邊際改善的「拐點」信號強烈，今年 Q1 增速進一步提至 4.66% 和 6.08%，其中「雙創」板塊表現尤為亮眼。

創業板去年淨利潤增長 27.03%，今年首季再增 22.74%，科創板今年 Q1 度淨利更爆發式成長 204.71%。

與此同時，中長期資金在重估進程中持續增持，2025 年社保、保險、年金、公募、券商自營買入 A 股超 8000 億元，加上相關資金購買權益基金、公司回購等，實際中長期資金入市超過 1 兆元。

截至去年底，各類中長期資金合計持有 A 股流通市值約 23 兆元，較年初增長 36%。公募基金持倉繼續向通信、電力設備、醫藥等景氣賽道集中，寧德時代、中際旭創、新易盛穩居公募基金前三大持倉。

外資同樣聚焦中國市場，法國巴黎銀行數據顯示，2025 年 12 月至 2026 年 2 月連續三個月約有 140 億美元資金流入中國市場，美國投資者持有的中國股票規模攀升至 4660 億美元的歷史高位。

推動「雙創」板塊漲勢的核心是中國科技公司，寧德時代、中際旭創、新易盛、陽光電源、勝宏科技等七家創業板科技公司被稱為「創業板七姐妹」，合計占創業板指超 51% 的權重，代表中國在新能源、儲能、高階 PCB 和高速光模組等 AI 算力硬體領域的全球競爭優勢。

科創板前兩大權重股的寒武紀和海光信息均為中科院系的國產 AI 晶片公司，承擔算力底座自主可控的任務，二者市值均超 7000 億元。

港股也在擁抱新質生產力，今年初壁仞科技、天數智芯、智譜、MINIMAX 等一批 AI 科技企業登陸港交所，構成港股科技板塊的「新生」力量。

去年，港股 IPO 募資額達約 2863 億港元，年增率超過 2 倍，超越那斯達克重登全球榜首，今年 Q1 延續強勢，40 宗 IPO 累計募資近 1104 億港元，生物醫藥、通用 AI、先進半導體三類公司占總融資額 70% 以上，國際配售獲中東主權基金、淡馬錫、貝萊德等長線資本踴躍認購。

法人機構正經歷深刻的資產配置變遷。今年 Q1 主動權益基金整體未偏離高景氣成長主線，通信行業加倉排名首位，持倉向算力產業鏈核心環節高度集中；永贏基金早在 2022 年下半年至 2023 年便以自有資金設立十檔涵蓋半導體、高端裝備等行業的發起式基金。

隨著 AI 浪潮爆發，今年首季末主動權益型基金規模達 1469 億，排名全市場第六；易方達旗下科技團隊迅速崛起，鄭希管理的易方達全球成長精選混合累計收益率已超 260%，景順長城憑藉對 AI 等科技族群的重點配置，固收 + 陣營從 1900 億元躍升至 2800 億元。

私募基金同樣成為重要力量，截至上月底，47 家百億級私募現身 203 家 A 股公司前十大流通股股東，合計持股市值 781.94 億元，今年首季新進 101 隻個股，科技賽道是配置主場；「國家隊」亦追逐科技潮，今年 Q1 增持前十大行業中科技領域占五席，包括通用設備、玻璃玻纖、醫療器械、自動化設備、半導體，增持數量均超 3270 萬股。

部分基金經理則選擇獲利了結，持倉結構出現再平衡，也有基金公司對高銳度行業基金限購，提示波動與估值風險。

外資對中國資產的看法正經歷深刻重塑。摩根士丹利中國首席股票策略師王滢指出，今年初以來全球主動型共同基金對中國資產首次出現淨資金流入，是 2024 年「9·24」行情後的重要轉折點。

未來資產投資經理周原認為，此前「中國科技≈美國科技折價版」的隱性假設已被 DeepSeek 等本土大模型的突破系統性打破，部分企業在應用層展現獨立創新能力，更在算法效率和推理成本上形成差異化優勢，定價邏輯正從「折價配置」向「主動增持」遷移。

與此同時，外資持股情況正經歷結構性遷移，從寬基分散配置向新能源、AI 算力、半導體等優質科技龍頭集中。

高盛預估，中國在全球 AI 相關市場中的市值占比約 10%，收入占比約 16%，但全球共同基金對中國股票的配置權重僅約 1.7%，對 AI 科技股的持倉更低，僅為全球科技配置的 1.2%，「極端低配」狀態意味著巨大的回補空間。

周原還認為，外資大幅流入需要三個催化條件：中美關係出現階段性穩定信號、中國企業持續兌現獲利增長 (尤其是 AI 商業化獲得規模化驗證)、港股流動性和基礎設施進一步完善。一旦條件落地，外資系統性重新加碼中國資產是可預期趨勢。

瑞銀維持對中國股票「有吸引力」的評等，預估 MSCI 中國指數今年獲利成長率可達 14%。

東方匯理資管公司指出，中國股票市場正在進化出「雙速結構」，與科技和創新相關的板塊正從傳統行業中剝離出來，投資回報將日益依賴於行業配置和個股選擇。

科技仍將是未來市場主線，如是金融研究院院長管清友表示，中國會從與美國並駕齊驅的競爭態勢逐漸走向領先，中國科技革命和製造業升級會帶給全球新一輪「價格革命」。

北京大學光華管理學院院長田軒則認為，未來中國資產的價值躍升是結構性、系統性的全面躍升，有望形成「科技領航、多輪驅動」的共振格局。今年 Q2 的 AI Agent 應用基本面具備強爆發力，有望提升全球算力資源景氣度，記憶體、CPO、光模組、液冷、光纖光纜等細分領域均具備需求通脹的核心邏輯，隨著網路架構升級，光模組需求仍在調升，二、三季業績有望迎來上漲行情。