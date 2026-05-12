〈陸股盤後〉川普將與習近平談美國對台軍售 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-12 16:30

中國 A 股三大指數 12 日（周二）收盤漲跌互見，美國總統川普 11 日表示，本周赴北京與中國國家主席習近平舉行峰會期間，將直接與對方討論美國對台軍售，再度凸顯台灣仍是美中關係敏感議題之一。

川普將與習近平談美國對台軍售，三大指數漲跌互見。（圖：Shutterstock）

上證指數 12 日收報 4,214.49 點，跌 0.25%。深證成指收報 15,824.92 點，跌 0.47%。創業板指收報 3,934.88 點，漲 0.15%。

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川普 11 日在白宮接受媒體提問時表示，「我會和習主席討論這件事。」他坦言，習近平「希望我國不要這麼做」。川普強調對台軍售只是這次會談眾多議題中其中一項。

美國依據《台灣關係法》，有法律義務協助台灣維持足夠自我防衛能力，華府也一直是台灣最重要的國際安全夥伴。

美國對台軍售是美中外交摩擦來源。去年 12 月，川普政府宣布總額超過 110 億美元的對台軍售案，創下美國歷來對台最大規模軍售紀錄，進一步升高北京不滿。

知情官員透露，川普政府近來也持續要求台灣投入更多國防預算，強化自身防衛能力。不過，美方官員強調，即將登場的「川習會」不代表華府對台政策出現任何轉變。

面對外界關注台海局勢是否可能在其任內升高，川普重申，不認為相關衝突會在他總統任內爆發。