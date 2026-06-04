財經名嘴：AI融資潮恐致供給過剩 成美股牛市下一大威脅
鉅亨網編譯陳又嘉
CNBC 財經節目主持人 Jim Cramer 周三 (3 日) 警告，AI 熱潮帶動的大規模籌資活動，可能在短期內對美股吹來逆風。
Cramer 表示，「牛市可能因為經濟狀況、利率或地緣政治動盪而結束，但最容易把牛市送進屠宰場的，是新的供給過剩。和任何市場一樣，當供給超過需求時，價格就會下跌。」
Cramer 指出，愈來愈多企業正籌措資金，以支應龐大的 AI 基礎設施建設計畫，包括市場高度期待的 SpaceX、Anthropic 及 OpenAI 的 IPO，以及 Alphabet(GOOGL-US) 近期規模達 800 億美元的股票發行。雖然 Alphabet 這次募資順利被市場消化，但 Cramer 擔心，如果太多企業同時向投資人籌資，市場最終可能出現資金不足的情況。
他表示，「我擔心股票供給量將超過投資人需求。看看目前的 (籌資) 時程表，我不知道市場要如何在不壓低股價的情況下吸收這麼多交易。同時間需要投入的資金實在太多了。」
Cramer 認為，最大的風險在於投資人可能需要出售現有持股中的績優股，才能騰出資金參與下一波 AI 投資機會。他指出，這種情況可能已開始影響輝達 (Nvidia)(NVDA-US)。
他表示，「輝達看起來就像全世界最大的存錢筒。」
輝達股價周三下跌 3.6%。
儘管短期面臨資金排擠壓力，Cramer 強調，AI 產業的長期投資邏輯仍完好。
他表示，「只要我們度過這段期間，並且證明那些購買輝達產品的企業確實賺進大把鈔票，我們就能高枕無憂。但在那之前，市場仍是戰場，而你最好穿上盔甲。」
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