Alphabet創紀錄850億美元股權融資 為AI熱潮注入強心針

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-04 11:00

《TechCrunch》報導，如果 Alphabet(GOOGL-US) 創紀錄的 850 億美元股票募資案反映了投資人對 AI 相關投資機會的熱情——而事實確實如此——那麼可以說投資人的胃口相當驚人。

Alphabet執行長皮查伊(圖：Reuters/TPG)

Google 母公司 Alphabet 原本計劃先發行價值 400 億美元的各類股權工具，包括兩種不同類別的股票，以及規模較小、價格較親民的存託股票 (depositary shares)，以吸引更廣泛的投資人參與。但由於認購需求過於熱烈，實際募資金額提高至 450 億美元。執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 周一在 X 平台發文證實此事。

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參與認購的投資人之一，包括向來以價值投資聞名的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US)，該公司買進價值 100 億美元的 Alphabet 股票。

Alphabet 計劃下一季再募資 400 億美元，使總資金規模達到 850 億美元。

即使最終募資金額只有 800 億美元，也將超越巴西國營石油公司 Petroleo Brasileiro 於 2010 年創下的 700 億美元全球股票募資紀錄。根據彭博資料，這是歷來最大規模的股權融資案之一。

當然，投資人購買的是 Alphabet 股票，而不是一家年輕、可能負債累累的 AI 新創公司。Alphabet 本身是一家財務健康的企業。光是今年第一季，公司營收就達 1,100 億美元，且維持高獲利率，年增 22%。

不過，這次股票發行所籌集資金，明確將投入 AI 相關業務。

皮查伊表示，「這是我們多年投資策略的一部分，目的是把握未來 AI 機會，並滿足企業與消費者持續增加的需求。」

在上個月 Google I/O 開發者大會上，皮查伊表示，Alphabet 今年資本支出預計將達 1,800 億至 1,900 億美元，其中大部分將用於 AI 基礎設施與資料中心建設。

這次募資成功的重要性不僅限於 Alphabet 本身。隨著 Anthropic 準備上市，這筆極為成功的股票發行案，對整體 AI 企業 IPO 市場而言是一項重要利多訊號。它顯示公開市場投資人，尤其是資金雄厚的機構投資人，願意拿出大筆資金支持 AI 產業。

SpaceX 周三公布 IPO 每股定價 135 美元，估值上看 1.75 兆至 1.77 兆美元，為美國史上最大 IPO，而 Anthropic 的上市案甚至可能超越 SpaceX。OpenAI 也正在等待適當時機進入公開市場。

然而，這一切都建立在公開市場投資人持續保持熱情的前提之上，而不只是仰賴創投資金。未來五年，全球已承諾投入 AI 相關領域的資金總額接近 8 兆美元，規模前所未見。