時隔45天！三星勞資今持續談判 這場大罷工將牽動了誰的「神經」？

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 06:00

南韓三星電子近日因績效獎金分配失衡爆發激烈勞資衝突，直接導火線在於主要對手 SK 海力士因 HBM 優勢帶來業績爆發，並將年度營業利潤 10% 作為獎金池且廢除上限，今年員工人均獎金預估將突破 320 萬元 (人民幣，下同)，巨大差距引發三星半導體員工強烈不滿，且今年有近 200 名核心員工跳槽。

三星勞資今續談判 這場罷工牽動了誰的「神經」？(圖:shutterstock)

三星與 SK 海力士合計佔據南韓股市 66% 市值，這場內部糾紛影響遠超單一企業，牽動全球半導體產業。三星工會已經明確預告下週四 (21 日) 罷工，並在本週一 (11 日) 重啟調解，是 3 月 27 日談判破裂後時隔 45 天的首次對話，由中央勞動委員會仲裁，結果具集體協議同等法律效力，是化解衝突的最後契機。

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三星工會內鬨核心是績效獎金分配，因部門利益差異形成鮮明對立。掌握談判主導權的跨企業工會 (8 成成員來自半導體) 訴求明確強硬，要求將公司營業利潤 15% 作為績效獎金、廢除上限並制度化，認為三星半導體與 SK 海力士同屬行業龍頭、獲利相當卻無法享受同等待遇，且資方未履行「業績好積累獎金、虧損時補貼」承諾

三星最大工會負責人崔勝浩表態不滿足訴求則調解無果，拒絕口頭約定，堅持制度化落地。

與跨企業工會對立的全三諾工會 (由電視、家電、手機業務組成的工會) 則為，半導體部門藉 SK 海力士參照提出的訴求加劇內部分配不公，當前半導體部門藉 AI 紅利獲利暴漲，DX 部門受中國企業衝擊、消費電子需求疲軟影響獲利低迷，甚至小幅虧損，若按營業利潤 15% 發獎金，DX 部門員工或零獎金，違背公平原則，員工直言此前半導體部門虧損時是 DX 部門支撐公司渡過難關，如今忽視其貢獻進一步激化矛盾。

工會分歧進一步加劇，而第三工會「三星電子工會同行」上週一 (4 日) 已退出對資共同應對，上週四 (7 日) 跨企業工會與全三諾爆發衝突，前者威脅排除後者出談判，後者反斥其壓制異見，本次調解暫不討論「全公司共同獎金資金」，跨企業工會堅持原有立場，加劇 DX 部門不滿。

專家指出，SK 海力士獎金上漲引發的三星罷工已造成從企業到全球的連鎖危機。首先，罷工直接衝擊三星自身運營：半導體承擔全球近 30% 記憶體晶片產能，罷工將導致生產線停滯、訂單交付延遲，面臨巨額違約金並恐流失蘋果、輝達等核心客戶，被 SK 海力士、美光搶走市場份額；工會分裂加劇管理混亂，推動人才流失，DX 部門不滿若發酵恐引起連鎖罷工，導致企業陷入全面營運危機。

其次，罷工恐重創南韓半導體上下游產業：三星關聯企業達數千家，多為中小企業，高度依賴三星訂單，一級合作企業 1061 家、二三級 693 家，罷工持續一週總損失將超 30 兆韓元，大量中小企業或因資金斷鏈倒閉，引發連鎖倒閉潮，同時導致大量派遣工、非正式工失業，加劇就業壓力。

第三，罷工衝擊全球半導體供應鏈穩定：三星與 SK 海力士合計佔全球 DRAM 市場 70%、NAND 快閃記憶體市場 50%，是核心供應商，當前 AI 產業對記憶體晶片、HBM 需求旺盛，三星產能中斷將導致市場供應瓶頸，推動相關晶片價格大幅波動，影響全球 AI 資料中心、雲端運算等下游產業。

南韓美國商會警告，三星勞資糾紛升級將削弱南韓半導體投資競爭力，推動全球企業加快供應鏈多元化。

第四，罷工擾動南韓資本市場與經濟穩定：三星與 SK 合計佔韓國股市 66% 市值，罷工消息傳出後 KOSPI 指數半導體類股累計下跌超 3%，三星股價下跌近 5%，外資因避險減持韓國半導體股票，流入大幅減少；三星營運狀況直接影響南韓 GDP 與出口，罷工持續將導致半導體出口下降，影響經濟增長，甚至引發匯率波動。

三星勞資今 (11) 日重啟事後調解，由中央勞動委員會仲裁，結果具法律效力，但雙方核心分歧未緩解：跨企業工會堅持以 SK 海力士為參照，要求獎金分配制度化，拒絕妥協；資方態度模糊，僅表示「進一步研究」，加劇工會不滿。

目前，工會大罷工籌備已完成，若調解失敗，下週四 (21 日) 將如期舉行，屆時將加劇全球供應鏈瓶頸、推動晶片價格暴漲，引發南韓上下游企業更大規模倒閉、股市大幅波動，影響南韓半導體全球地位。

南韓美國商會今日發表聲明指出，對勞資衝突和可能的罷工對全球供應鏈、產業穩定及韓國長期投資競爭力的影響表示擔憂，並指核心出口行業的勞動力不確定性，恐影響南韓作為穩定可靠的全球製造、技術和供應鏈合作夥伴的地位，以及該國作為區域商業中心的競爭力，