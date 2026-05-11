鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 06:00

市值屢創新高的 SK 海力士，因一則「年終獎金預測」讓火熱的記憶體市場再添戲劇性。

韓媒日前引述消息報導指出，受 AI 驅動的記憶體需求暴漲帶動，這家核心供應商 2026 年營業利潤有望上看 250 兆韓元，若按公司營業利潤 10% 的分紅規則，員工人均年終獎金最高可超過 300 萬元 (人民幣，下同)，甚至有投行預測，若 2027 年利潤持續攀升，人均獎金更上看 610 萬元。

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這一預測在南韓社會引發熱議，SK 海力士員工被形容為相親市場的「A 級人選」，連公司制服都被調侃「含金量十足」。

對此，SK 海力士向《第一財經》確認 10% 分紅規則屬實，但強調 2026 年業績尚未確定，獎金規模無從預測，委婉否認 610 萬元獎金包的準確性。

儘管天價獎金未必屬實，但中韓員工的待遇差異卻是真實存在。

一位入職超過 10 年的中國技術員透露，南韓員工年終獎金是按年薪比例計算且一年結算一次，若南韓同事拿 300 萬元，中國員工可能連 5% 都不到，約 15 萬元左右。

這位技術員說，「我最高那年拿了 10 萬多一點，」並指中國區獎金與 KPI 掛鉤且一年發放兩次，但整體水平遠低於韓國。

這種落差也反映在招聘市場上。根據獵聘網資訊，SK 海力士大連廠工程師月薪多在 1 至 3.5 萬元人民幣，承諾 13 薪，雖有年假等福利，但銷售等支援崗位雖不用加班，卻缺乏股票激勵。

多位前員工指出，核心管理層與股票激勵主要留給韓籍員工，中國籍員工晉升空間有限，公司架構更像是在中國的銷售主體。

回顧過去，記憶體產業波動劇烈。2023 年行業寒冬時，SK 海力士曾出現淨虧損，

上述中國員工坦言：「最低時沒有獎金。」

如今，隨著 AI 浪潮推升 HBM 需求，產業重回超級週期。SK 海力士財報顯示，即使在傳統淡季的第一季，受惠於 AI 基礎設施投資，高附加價值產品銷售強勁。