鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 09:13

中國濕電子化學品龍頭廠商興福電子週一 (11 日) 開盤直奔漲停，一路亮燈收漲每股 75.6 元(人民幣，下同)，再創歷史新高，總市值攀升至約 272 億元，近一年累計漲幅達 178.66%。

被SK海力士看上！這家中國電子化學廠開盤直攻漲停 再創歷史新高(圖:shutterstock)

市場做多熱情主要源自該公司在今年 Q1 財報指出，SK 海力士 (無錫) 投資有限公司最新成為興福電子前十大流通股股東，持股達 500 萬股，位列第八。

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不過，興福電子週一晚間發布異動公告澄清，SK 海力士 (無錫) 投資有限公司實為 IPO 前已持有股份，並非第一季二級市場新買入，且持股數量自上市以來未發生變動。

興福電子為中國濕電子化學品龍頭，主營業務有電子級磷酸、硫酸、雙氧水及蝕刻液、清潔劑等產品，目前已通過中芯國際、SK 海力士、華虹集團、長江存儲等多家知名半導體廠商的認證並實現批量供應。去年營收 14.75 億元，年增 29.73%，歸母淨利 2.07 億元，年增 29.69%。

此外，SK 海力士的身影也出現在新三板公司伏達半導體的股東榜中，顯示出對中國半導體供應鏈的持續關注。