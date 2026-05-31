鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-31 10:27

美伊延長停火協議令中東局勢降溫，有效抵銷美國恐有停滯性通膨疑慮 。在搭載 Nvidia (NVDA-US) GPU 的 AI 伺服器需求強勁、無人機與太空概念股集體飆升，以及企業財報利多支撐下，激勵標普 500 與那指同創歷史新高，台股亦逼近 45000 大關 。

富蘭克林證券投顧指出：美股基本面穩健，多頭格局有望延續。本月投投資觀察重點主要有六大變數，包含：中東局勢、川普關稅、聯準會官員談話、台北國際電腦展、5 月非農就業報告，以及博通等重量級企業財報 。

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富蘭克林證券投顧表示，美伊延長停火協議利多有效抵銷停滯性通膨與聯準會鷹派言論衝擊，美股主要指數內外夾擊下仍再度攜手創下歷史新高 。雖然美國第一季 GDP 季增年率從初值的 2% 下修至 1.6%，且 4 月 PCE 與核心 PCE 年增率持續上升至 3.8% 與 3.3%，顯示通膨壓力依然沉重，市場對於停滯性通膨的疑慮開始浮現 。

與此同時，多位聯準會官員偏向鷹派的發言也暗示若通膨降速不如預期，不排除再度升息 。所幸美伊達成延長停火 60 天的協議，成功激勵市場信心，通週道瓊工業指數小漲 0.19%，那斯達克綜合指數上漲 2.18%，費城半導體指數更強勢大漲 5.14% 。

個別產業中以科技、消費耐久財與通訊服務等成長股領漲 。科技股通週平均上漲 2.65%，其中 Dell (DELL-TW) 受益於搭載 Nvidia (NVDA-TW) GPU 的 AI 伺服器需求極為強勁，AI 伺服器營收年增幅度高達 757%，帶動週四盤後股價狂飆近 40% ；記憶體大廠美光 (MU-TW) 則在券商調高目標價至 1600 美元的樂觀預期下大漲 23% 。

另外，受市場傳出川普團隊可能注資 20 億美元的激勵，無人機概念股如 Unusual Machines 飆漲 76.4%，而 SpaceX 順利完成 Starship 第 12 次整合飛行測試也推升太空概念股集體走強 。

富蘭克林證券投顧分析，儘管伊朗局勢帶來的通膨疑慮可能使高利率維持更長時間，但在企業財報強勁與 AI 資本支出延續的前提下，美股基本面仍然穩健 。