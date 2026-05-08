鈺祥(7909) 2026年4月營業收入淨額
鉅亨網新聞中心
鈺祥企業（鈺祥，7909）今日公告 2026 年四月之內部自行結算合併營業收入淨額，為新台幣 1.96 億元，較去年同期成長 19.96%；累計 2026 年前 4 月合併營業收入淨額為 6.77 億元，較去年同期成長 29.87%，營運表現穩健提升，隨 4 月份再生型濾網啟動出貨，核心業務拓展卓有成效；展望未來，市場需求強勁，營運表現可望持續樂觀成長。
【關於鈺祥 (7909 TT)】
鈺祥 (7909 TT) 成立於 1987 年，鈺祥企業專注於氣態分子污染物（AMC）過濾技術的研發與製造，為全球先進製程微污染防治的領導品牌。公司總部位於台灣新北市，並於台南設有先進製程濾網與再生濾網製造基地，服務據點遍及台灣、美國、中國大陸、歐洲及日本等全球半導體重鎮。已於多國取得超過 100 項專利，鈺祥致力於提供整合研發、製造、物流與安裝的「一站式 AMC 解決方案」，透過「再生型化學濾網」與「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」，持續協助客戶精進半導體晶圓製造良率，目標成為 2nm 以下先進製程濾網的絕對領先者，引領半導體綠色濾網的新紀元。
文章標籤
延伸閱讀
- 狂飆13.6%逾17年最大！韓股開低走高收紅0.11% 連五周走揚 SK海力士漲近2%再創史高
- 野村投信最新台股看法--【台股操盤人筆記】台股見高不是高，基本面尚未觸頂
- 台積電4月營收4,107億元年增 17.5% 創下歷史次高
- 晶片股狂潮背後真相！輝達漲勢脫隊淪拖油瓶 專家：市場集中度正下降
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告