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營收速報 - 志信(2611)4月營收1.28億元年增率高達119.47％

鉅亨網新聞中心

志信(2611-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣1.28億元，年增率119.47%，月增率-42.1%。

今年1-4月累計營收為4.81億元，累計年增率112.71%。

最新價為13.4元，近5日股價上漲0.75%，相關航 運 業上漲4.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-214 張
  • 外資買賣超：-204 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 1.28億 119% -42%
26/3 2.20億 308% 184%
26/2 7,753萬 37% 40%
26/1 5,540萬 -3% -16%
25/12 6,560萬 -5% 16%
25/11 5,672萬 -7% 4%

志信(2611-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為運輸。營建、觀光休閒。貿易商品買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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