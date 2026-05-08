鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-08 15:50

南韓股市周五 (8 日) 在 AI 行情帶動下收於歷史新高，周線也創下逾 17 年最大漲幅紀錄。

南韓綜合股價指數 (KOSPI) 今日上漲 7.95 點，或 0.11%，報 7498 點，盤中一度跌逾 2%，主要受到費城半導體指數周四 (7 日) 跌勢影響，市場出現獲利回吐賣壓。

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KOSPI 本周累計上漲 13.6%，周線連五周走揚，創 2008 年 10 月以來周線最大漲幅紀錄。

數據顯示，受晶片出口激增推動，南韓 3 月經常帳盈餘創歷史新高。

另據《路透社》報導，隨著全球科技巨頭爭相搶購記憶體晶片，SK 海力士正受到這些企業的積極拉攏，對方紛紛提出投資其新生產線，以及出資協助購買昂貴製造設備等方案。

受此報導提振，SK 海力士股價今日收漲 1.93% 至每股 168.6 萬韓元，創歷史新高。 三星電子今日則收低 1.1% 至 26.85 萬韓元。

其他權重股中，電池製造商 LG 新能源收跌 1.35%，現代汽車及其關聯企業起亞 則分別收漲 7.17% 和 4.38%。鋼鐵製造商浦項控股收跌 1.87%，製藥商三星生物製劑上漲 0.27%。