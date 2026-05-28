鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-28 19:28

台股今 (2026) 年 5 月超狂！不僅強勢攻上 44,000 點歷史新高，市值更超越印度、躍居全球第五大，市場關注這波行情究竟是價值重估，還是短線過熱。「鉅亨買基金」今 (28) 日表示，全球科技巨頭正為搶占下一波科技革命主導權，積極擴大 AI 相關資本支出，這場「超級軍備競賽」不只是題材，更會轉化為實質訂單，流向掌握全球算力命脈的台灣供應鏈，挹注台股長期動能，投資人不宜因短線漲多而過早離場。

據市場最新預估，包括 Meta、Google、Microsoft 與 Amazon 四大雲端服務供應商 (CSP) 資本支出，將由去 (2025) 年的 3,761 億美元，大幅增至 2027 年的 6,973 億美元。

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鉅亨買基金總經理張榮仁指出，科技巨頭願意持續擴大投入，正是 AI 浪潮最具說服力的基本面證據，也代表這並非短暫的市場炒作，隨著 AI 需求逐步深化、資本支出持續攀升，台灣作為全球半導體與 AI 硬體供應鏈關鍵樞紐，將有望持續受惠，成為全球資金布局的重要受益市場。

面對市場對高利率與通膨風險的擔憂，張榮仁表示，高利率並不會讓企業停止投資，而是讓企業投資能力分化，其關鍵在資金運用效率，若投入資本報酬率 (ROIC) 高於加權平均資金成本 (WACC)，代表企業仍具投資價值，也更有能力延續支出。從財務數據來看，例如 Microsoft、Alphabet、Amazon、Meta 與 Oracle 等科技龍頭仍維持高資本效率，並持續擴大資本支出，顯示即使利率維持高檔，這些科技巨頭仍有本錢持續投入 AI 相關基礎設施。

另張榮仁也提到，AI 發展並不只是一條半導體供應鏈，而是一套涵蓋雲端平台、資料中心、硬體設備與能源供應的完整系統。隨著資料中心規模快速擴張，市場焦點也正從晶片與伺服器，逐步延伸到電力供應是否穩定，以及能否快速接入電網。算力需求增加，最終都會轉化為實際用電需求；若缺乏足夠的發電容量、輸配電設備與備援系統，AI 基礎建設速度也可能受到限制，電力正成為下一階段 AI 投資的重要關鍵。

展望後市，張榮仁認為，現階段 AI 投資主軸仍以資料中心、AI 晶片、伺服器與雲端基礎設施擴張為核心，因此 AI 硬體供應鏈仍是最直接受惠方向，不過若拉長時間觀察，AI 帶來的影響不會只停留在硬體端，未來用電需求、電網升級、儲能與能源管理的重要性將同步提升，建議投資人在掌握台股 AI 供應鏈機會的同時，也可納入電力基建型基金，布局發電、輸配電與儲能等中長期成長題材。