AI資料中心成金雞母！CPU供不應求 缺貨漲價超過10% 英特爾今年來股價飆近200%

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-08 14:50

CPU 晶片正強勢重回 AI 舞台中央。近日，英特爾、超微和安謀陸續發布的財報傳遞出明確信號：在 Agent(智能體) 浪潮下，市場對 CPU 晶片的需求正倍數增長，資料中心已成為這些公司的關鍵業績支撐，過往認為僅 GPU 和 ASIC 顯著受益於 AI 的邏輯發生轉變。

（圖：Shutterstock)

受此帶動，英特爾股價今年來上漲近 200%，最新市值報 5506 億美元，超微、安謀年內漲幅也超過 90%。

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中國《21 世紀經濟報道》報導，需求緊俏行情下，CPU 晶片供不應求且持續漲價。一名資深從業人員指出，現在供應非常緊張，即便漲價也可能拿不到貨，CPU 在整個生態中無法被去除。

據悉，超微和英特爾將對全系列 CPU 晶片漲價 10% 至 15%，英特爾 LGA1700 產品價格從去年 10 月 130 美元漲至今年 1 月的 160 美元，漲幅達 23%。漲價背後核心邏輯在於，2 奈米至 3 奈米製程產能被優先用於 GPU，擠壓 CPU 產能，且 CPU 本身是伺服器中必不可少的組件。

財報數據凸顯資料中心業務的爆發力。超微 2026 財年第一季營收 102.53 億美元，年增 38%，其中資料中心業務營收達 58 億美元，年增 57%，主要受 EPYC 處理器強勁需求驅動。

超微執行長蘇姿丰表示，推理 AI 與 Agentic AI 帶動高性能 CPU 及加速器需求持續走高，伺服器業務增長有望顯著提速。

英特爾今年第一季營收 136 億美元，年增 7%，資料中心和 AI 業務收入 51 億美元，年增 22%。

英特爾執行長陳立武指出，AI 發展從基礎大模型邁向推理應用與智能體階段，大幅提升對 CPU、晶圓及先進封裝的需求，CPU 在業務編排、控制平面及數據管理層面的效率優勢凸顯，伺服器 CPU 與 GPU 配比從 1:8 向 1:4 轉變，未來有望趨近均衡。

安謀最新一季營收 14.9 億美元創新高，資料中心版稅收入年增超過一倍，執行長 Rene Haas 指出，Agentic AI 正重塑資料中心架構，CPU 在管理代理型 AI 所需的編排、數據移動等方面變得至關重要，預計每 1G 資料中心所需的 CPU 容量將是目前的 4 倍以上，到 2030 年將創造超過 1000 億美元的市場機會。

瑞銀分析指出，從 2025 年傳統 AI 訓練轉向 2026/2027 年智能體推理場景，CPU 掛載需求將提升至原來的 3 至 8 倍。這也讓安謀首次將產品矩陣延伸至量產晶片領域，直接與 x86 陣營的英特爾和超微搶奪市場。

不過，x86 架構具備成熟軟體工具鏈與多線程能力，安謀則憑藉低延遲、優異能效獲認可，但面臨核心擴充干擾與軟體適配難題。