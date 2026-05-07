鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾睿電子(ARW-US)EPS預估上修至15.4元，預估目標價為165.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對艾睿電子(ARW-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.45元上修至15.4元，其中最高估值20.18元，最低估值13.18元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.18(15.4)
|21.89
|24.44
|最低值
|13.18(13.18)
|14.02
|24.44
|平均值
|16.4(14.14)
|18.4
|24.44
|中位數
|15.4(13.45)
|18.96
|24.44
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|395.08億
|417.70億
|436.16億
|最低值
|344.86億
|356.49億
|436.16億
|平均值
|367.98億
|384.63億
|436.16億
|中位數
|369.86億
|389.25億
|436.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.10
|21.80
|15.84
|7.29
|10.93
|營業收入
|344.77億
|371.24億
|331.07億
|279.23億
|308.53億
詳細資訊請看美股內頁：
艾睿電子(ARW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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