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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾睿電子(ARW-US)EPS預估上修至15.4元，預估目標價為165.00元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對艾睿電子(ARW-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.45元上修至15.4元，其中最高估值20.18元，最低估值13.18元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值20.18(15.4)21.8924.44
最低值13.18(13.18)14.0224.44
平均值16.4(14.14)18.424.44
中位數15.4(13.45)18.9624.44

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值395.08億417.70億436.16億
最低值344.86億356.49億436.16億
平均值367.98億384.63億436.16億
中位數369.86億389.25億436.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.1021.8015.847.2910.93
營業收入344.77億371.24億331.07億279.23億308.53億

詳細資訊請看美股內頁：
艾睿電子(ARW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSARW

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