鉅亨網新聞中心 2026-05-08 15:30

研究機構 IDC 最新預測顯示，2026 年全球半導體總營收將達到驚人的 1.29 兆美元，較 2025 年的 8,428 億美元強勢增長 52.8%，遠超此前預期，主因是市場正從傳統的循環性復甦，轉向由人工智慧驅動的「結構性重新定價」階段。

在這波成長浪潮中，記憶體領域無疑處於風暴中心。報告指出，記憶體總營收將從 2025 年的 2,260 億美元，在 2026 年激增至 5,947 億美元，並預計在 2027 年進一步攀升至 7,904 億美元。特別是 DRAM 領域，其 2026 年營收預計將達到 4,186 億美元，年增率高達 177%。

‌



這種爆發性增長並非單純由消費型電子產品的數量驅動，而是源於超大規模雲端服務商 (Hyperscalers) 與 AI 基礎設施供應商的強勁需求。為了應對 AI 工作負載，這些企業正大量採購單價更高、規格更強的高頻寬記憶體 (HBM) 與 DDR5 產品。

其中，HBM 晶片生產過程需要消耗更多的矽晶圓面積，這進一步壓縮了其他類型 DRAM 的供應量，導致整體市場環境更加緊繃。

從周期循環到結構性受限

IDC 半導體研究副總裁 Jeff Janukowicz 指出，記憶體市場正處於一個「前所未有的轉折點」，需求已實質性地超過了供應。過去，半導體產業長期受到「繁榮與蕭條」(boom-and-bust) 的周期性波動影響，但這次的情況本質上有所不同。

隨著 AI 基礎設施的迅速擴張，市場正轉向一個結構性受限的環境，這對終端市場的供應鏈管理將產生深遠影響。