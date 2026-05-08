鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-08 10:57

經濟部帶領 37 家台灣新創企業，組成規模最大的代表團參與 2026 年 SelectUSA Tech 新創競賽，不僅在國際舞台展現堅強實力，更一舉取得一金、三銀、一銅的全球最佳成績。在結束華府競賽後，代表團於美西時間 5 月 6 日轉往舊金山，積極鏈結矽谷灣區新創生態重鎮，針對健康生醫、能源國防及人工智慧應用等領域深化合作。經濟部中小及新創企業署表示，台灣新創結合製造與供應鏈優勢，能將技術實力轉化為商業價值，透過具體鏈結美國市場，成為各領域的明日之星，構築台灣新一代的護國群山。

中企署署長李冠志表示，台灣新創企業擁有優秀人才與技術實力，能將許多不可能化為可能，並推動創新應用落地全球最具指標性的美國市場。新創代表團於 5 月 7 日上午在舊金山市區舉辦 Pitch 交流活動，吸引台美雙方百餘人出席。該活動由李冠志與駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔共同主持，包含美國商務部北加州主任 Gabriela Zelaya、加州大學柏克萊分校 SkyDeck 加速器、Plug & Play 加速器及矽谷各大科技商會均到場支持。

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活動中，各界專家分享了創新技術應用、募資、商務拓展及法規實務等關鍵議題，協助台灣企業掌握美國投資人與市場關注方向。5 月 7 日下午，中企署與美國商務部進一步舉辦新創座談會，邀請直屬加州州長的企業及經濟發展辦公室（GO-Biz）、舊金山商會及當地新創生態圈人士，針對 AI 發展趨勢與市場機會進行深度交流，讓台灣新創能站在浪尖上與世界對話。

隨後於 8 日，代表團將在矽谷舉辦台灣新創發表會，協助團隊直接向美國創投機構、學研單位及潛在合作夥伴介紹創新解決方案。此次發表會邀請加州小型企業推動辦公室與矽谷頂尖投資機構參加，領域涵蓋半導體、通訊及健康科技，旨在將交流能量轉化為實際的市場開發與投資合作商機，讓台灣新創與矽谷創新生態系深度契合。

回顧此次赴美征途，代表團在參加 SelectUSA 競賽前，已於 4 月 30 日偕同 35 家企業在洛杉磯參與「Taiwan Selects LA」論壇。中企署當時與加州大學洛杉磯分校（UCLA）、洛杉磯創投協會（LAVA）及南加州多間加速器合作，安排美方專家與台灣企業進行一對一諮詢，協助新創了解美國市場需求。從研發成果商品化到跨國通路策略，全方位建立企業進軍國際的能力，展現台灣技術在全市場的商業潛力。