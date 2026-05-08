鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-08 13:10

GameStop (GME-US) 執行長 Ryan Cohen 最近大概真的讓 eBay (EBAY-US) 很頭痛？這位迷因股教父本週才剛高調提議，要用 555 億美元收購 eBay，結果沒幾天，他本人 eBay 帳號竟然直接遭到「停權」。

GameStop 執行長 Ryan Cohen 週三 (6 日) 也在社群媒體發文表示：「我正在 eBay 賣東西，好讓我有錢買下 eBay」，幽默發言引發市場熱議。

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(圖片：Ryan Cohen X)

結果，不到幾個小時後，Cohen 就收到帳號停權的通知。

究竟原因為何？eBay 官方解釋，Cohen 帳號「對 eBay 社群造成風險」。

(圖片：Ryan Cohen X)

對此，Ryan Cohen 在 X 發文抱怨，表示 eBay 已經封殺他的帳號，以後不能再買賣東西。

但問題是，他賣的東西確實相當有「Ryan Cohen 風格」。

根據曝光的帳號內容，他一共上架 36 件商品，包括 PSA 認證球員卡、電玩收藏品，以及大量 GameStop 周邊商品。

其中最吸睛的，包括一個開價超過 3000 美元的 GameStop 馬克杯、一塊超過 1500 美元的滑鼠墊，還有一雙看起來穿過的襪子，售價居然高達 1.4 萬美元。

更荒唐的是，真的有人出價。

如今隨著 Cohen 帳號被封，所有競標也全部取消，他的二手襪正式退出華爾街流動性市場。

回顧 Ryan Cohen 本週才剛向 eBay 發動收購攻勢。

GameStop 擬以「蛇吞象」之姿、提議以每股 125 美元、總價 555 億美元收購 eBay，付款方式為一半現金、一半 GameStop 股票。

問題在於，GameStop 目前市值只有大約 119 億美元。

eBay 確認已收到該報價後回應，董事會將審查這項提案，重點關注其能為 eBay 股東帶來的價值，包括 GameStop 股票對價的價值，以及 GameStop 能否提出具有約束力、可執行的提案。

華爾街分析師則普遍露出「你認真？」的質疑聲浪。

Baird 分析師 Colin Sebastian 直白表示，這筆交易成功機率「相對偏低」。

Ryan Cohen 本人倒是完全沒打算低調。他日前接受 CNBC 專訪時，被主持人追問 GameStop 到底哪來的錢收購 eBay，現場氣氛一度非常微妙，影片甚至迅速在網路瘋傳。

後來他又在 Podcast 節目補刀表示，如果交易成功，他可能會大砍 eBay 員工。

他說：「eBay 有 1.15 萬名員工，這根本沒必要。我甚至可以在家經營這家公司。」接著再補一句：「eBay 現在不太喜歡我。」

目前看來，這場收購案究竟會不會成功，市場普遍不太看好。但至少 Ryan Cohen 已經成功辦到一件事：他可能是史上第一位，一邊想收購 eBay、一邊被 eBay 停權無法賣東西的 CEO。