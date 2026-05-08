今日中間價小降15基點！人民幣兌美元週四飆至3年新高 離岸人民幣升破6.8
鉅亨網編譯陳韋廷
人民幣兌美元匯率週四 (7 日) 迎來強勢大漲，在岸與離岸人民幣均漲逾 100 個基點，其中離岸人民幣兌美元盤中升破 6.8 大關，報 6.7977 元，創 2023 年 3 月來的新高，在岸人民幣收報 6.8015 元，距離突破 6.8 關口僅一步之遙。
《新華網財經》報導，在岸人民幣在「五一」假期後連兩日上漲，單日漲幅達 0.27%，人民幣兌美元中間價保持調升態勢，週四報 6.8487 元，較週三 (6 日) 調升 75 個基點，但今 (8) 日中間價小幅下調 15 個基點，報 6.8502 元。
對於此次人民幣大漲，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，受中東局勢緩和、市場判斷日本當局可能干預匯市等因素影響，美元指數自 4 月底來持續走低，週四跌破 98 關口，帶動包括人民幣在內的主要非美貨幣普遍升值。
王青分析指出，今年宏觀經濟起步有力，外部經貿環境回穩，年初以來出口增速顯著加快，均對人民幣匯率提供重要支撐，在今年內美元指數基本持平背景下，在岸人民幣兌美元升值超 2.6%，CFETS 人民幣匯率指數也上行至 2025 年初以來高點附近。
民生銀行首席經濟學家溫彬表示，中國經濟基本面穩中向好，為人民幣在合理均衡水平基本穩定奠定堅實基礎。
另據中金公司外匯研報，在美元明顯走弱、人民幣國際化推進背景下，人民幣匯率外部環境相對適宜，內部中間價保持相對穩定，大行數次買入美元，令升幅顯得相對溫和。
中金研報預測，本月中東衝突恐繼續帶來不確定性，季節性因素亦可能帶來壓力，但人民幣有望受益於出口及中間價穩定等因素，更偏向有漲有跌的雙向波動。
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