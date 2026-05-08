〈台幣〉買賣匯力道強力拉鋸 收貶2分至31.429元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-08 17:09

台股加權指數今 (8) 日陷入強烈震盪，新台幣也是升貶互見，買賣匯力道強烈拉鋸，終場收在 31.429 元、貶值 2 分，台北外匯經紀公司成交值略縮至 18.3 億美元。

新台幣終場收在31.429元、貶值2分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.44 元、貶值 3.1 分開出後，升貶互見，最高來到 31.365 元，低點則來到 31.465 元，高低價差 1 角。

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觀察主要亞幣，韓元貶值達 0.6%，新台幣收貶 0.06% 相對穩健，多數亞幣則呈現升值，人民幣微升 0.05% 左右，日元升 0.15%，泰銖升 0.2% 上下。

元大投顧分析，市場觀望美國非農就業數據，加上美伊情勢又見緊張，美股陷入震盪，但主計總處預期，在 AI 需求的帶動下台灣今年 GDP 將維持強勁成長，且台股 ETF 一檔接著一檔募集上市，不斷注入活水，加上華爾街不斷調高未來獲利預期，台股本波段沿 10 日均線上漲、在慣性未變前不預設高點。