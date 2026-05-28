鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-28 13:50

最新數據顯示，在上週六 (23 日) 為止的一周，外資持續加碼日股，連續第八週淨買超，主要因為油價回落與 AI 相關個股強勁上漲。

AI熱潮+油價回落推升資金動能！外資連八周買超日股 今年來累積買超規模暴增15倍(圖:shutterstock)

日本財務省週四 (28 日) 公布數據指出，當週外資淨買超日股 1.08 兆日元(約 67.7 億美元)，較前一週 9484 億增加近 14%，顯示資金動能進一步增強。

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AI 族群成為吸金主力，輝達上週預測旗艦 AI 晶片需求將迎來爆發性增長，激勵日本相關供應鏈股價走揚。軟銀上週大漲 17.62%，晶片設計公司 Socionext 亦飆漲 12.26%。今年迄今，外資累計買超日股近 11.7 兆日元，遠高於去年同期的 7421 億日元，凸顯市場對日本資產的青睞度顯著提升。

債市方面，隨著日本國債拋售壓力減緩，加上殖利率走升吸引買盤，當週外資淨買超日本長天期國債 1.35 兆日元，一改前一週淨賣超 1.03 兆資金流出態勢。不過，外資同步減持短債 2.22 兆日元，創 3 月 28 日以來最大單週減碼規模。

此外，日本投資人當週自海外股市淨贖回 3587 億日元，四周之內第三度單周出現淨賣超，顯示內資對海外市場態度轉趨保守。