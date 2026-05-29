鉅亨網記者吳承諦 台北
美伊傳出停火達成初步協議，美股四大指數 28 日收漲，台股今 (29) 日以 43815.48 點開出，上漲 178.99 點，隨後在台積電等電子權值股帶動下，一路上漲最高逾千點，來到 44670.04 點，不但收復昨日的跌點，並再度朝 4 萬 5 大關邁進。早盤預估全日成交量 1.9 兆元。
台股權值股漲多於跌，台積電 (2330-TW) 上漲 45 60 元，漲近 2%，來到 2340 元；聯發科 (2454-TW) 跌約 0.5%，來到 4380 元，台達電 (2308-TW) 漲約 3% ；而鴻海 (2317-TW) 漲約 3%，廣達 (2382-TW) 漲約 4%，聯電 (2303-TW) 漲約 1%。
COMPUTEX 將於 6/2-6/5 開跑，伺服器及 PC 類股走強，伺服器族群，英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW) 漲停板；PC 族群，宏碁 (2353-TW)、技嘉 (2376-TW) 均漲約 9%，華碩 (2357-TW) 漲約 8%。
記憶體族群持續走強，華邦電 (2344-TW) 漲約 9%，南亞科 (2408-TW) 漲約 7%，旺宏 (2337-TW) 漲約 4%，力積電 (6770-TW) 漲約 2%。