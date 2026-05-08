鉅亨網編輯林羿君 2026-05-08 09:13

希望與恐懼拉鋸 花旗警告：油價陷入「瘋狂震盪」模式。(圖:shutterstock)

萊頓週四 (7 日) 接受彭博電視《Surveillance》節目專訪時表示，考量到伊朗新領導階層的不可預測性，目前極難判斷德黑蘭當局是否願意達成協議；而在這種充滿不確定性的局勢下，市場極易受新聞訊息左右，導致價格走勢大幅震盪。

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本週的石油交易表現印證了萊頓的觀點。隨著交易員在和平前景與衝突再起的預期之間反覆擺盪，布蘭特原油價格一度飆升至每桶 115.3 美元，隨後又重挫至約 96 美元。

由於各國展開新一輪外交努力，試圖結束戰爭並重新開放至關重要的荷姆茲海峽，原油價格於週四連續第三日下跌，布蘭特原油與西德州原油（WTI）雙雙跌 100 美元大關。

萊頓分析，近期油價回落主要源於市場對重啟談判抱持一線希望。然而，該地區實體原油供應依然面臨壓力。

交易員透露，今年 4 月，荷姆茲海峽外圍一座關鍵的阿曼碼頭發生裝載延誤，不僅打亂了航運時程，更可能導致已深陷中東供應短缺的買家被迫延後收貨。

萊頓認為，實體原油市場仍具備一定的緩衝空間，過去 12 個月全球已累積約 7 億至 8 億桶的庫存；雖然目前正以前所未有的速度消耗這些儲備，但其造成的衝擊將會隨著時間推移而分散。

萊頓強調，在下修油價預測之前，他仍需觀察伊朗是否真心準備與美國達成共識。

上個月，由於美伊第二輪和平談判告吹，花旗將布蘭特原油基準價格預測調升 15 美元至每桶 110 美元，並將荷姆茲海峽重新開放的基準時間點，從 4 月中下旬推遲至 5 月底。