鉅亨網編譯許家華 2026-05-07 07:30

美國航空業正面臨能源成本急遽上升的壓力。根據美國政府最新數據顯示，在美國與以色列對伊朗軍事行動升級後的一個月內，航空燃油支出大幅飆升，對整體產業財務造成明顯衝擊。

美國運輸部資料指出，達美航空 (DAL-US)、聯合航空(UAL-US) 與美國航空 (AAL-US) 等美國主要航空公司在 2026 年 3 月共支出約 50.6 億美元燃油成本，較 2 月的 32.3 億美元大增 56.4%，同時也比 2025 年同期增加約 30%。燃油已成為僅次於人事成本的最大支出項目。

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油價飆升主要受中東戰事推動。自衝突升級以來，國際原油供應緊張，加上荷姆茲海峽通行受阻，使全球能源市場劇烈波動，航空燃油價格在 4 月部分市場甚至突破每加侖 4 美元。

成本壓力迅速傳導至航空產業。多家航空公司已下修甚至撤回 2026 年財測，並縮減機隊擴張計畫，以避免在高燃油成本環境下擴大虧損風險。業界人士指出，燃油成本波動正在改變航空公司原有的成長策略。

儘管成本壓力上升，旅運需求仍具韌性。根據 ARC 航空報告最新統計，3 月旅行社機票銷售達 104 億美元，年增 12%，其中國內旅遊量成長 5%，國際旅遊亦成長 1%，顯示消費者仍維持出行需求。

不過航空業對未來仍持保守態度。多家大型航空公司在財報會議中預期，若油價維持高檔，額外成本最終可能在 2027 年前逐步轉嫁至票價，意味旅客將在未來一至兩年內承受更高票價壓力。

市場分析指出，目前航空業正面臨「需求穩定、成本失控」的矛盾局面。一方面旅運需求未明顯衰退，另一方面燃油成本卻因地緣政治與供應鏈緊張持續攀升，使航空公司獲利空間被大幅壓縮。